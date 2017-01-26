گالری گردی همزمان با برپایی نهمین جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه های تهران در حالی این هفته جمعه ۸ بهمن ماه به استقبال افتتاح بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی می روند که موزه هنرهای معاصر تهران این روزها میزبان بیش از ۱۰۰ اثر از هنرمندانی است که آثارشان در نهمین جشنواره تجسمی فجر پذیرفته شده است. این نمایشگاه که شامل آثار میان رشته ای مانند چیدمان و تک اثر در شاخه های مختلف هنری است در حالی در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در آمده که بازدید از موزه تا پایان این جشنواره رایگان خواهد بود.

گالری «بن» هفته گذشته با برپایی نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان «ریشه ها» با گردآوری آثار توسط کریم نصر فعالیت خود را آغاز کرد. این نمایشگاه قرار است به مدت یک ماه در این گالری برپا باشد. در این مجموعه از طراحی های دیده نشده بهمن بروجنی، حمید پازوکی، علیرضا جدی، مهرداد ختایی، رضا درخشانی، یعقوب عمامه پیچ، معصومه مظفری، کریم نصر و احمد وکیلی آثاری در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است اما به برخی از نمایشگاه هایی که این هفته در گالری های تهران برپاست اشاره شده است:

گالری دید: آرایه های رنگی عنوان نمایشگاه نقاشی های رها شرفی عالی است که از جمعه ٨ بهمن ماه در گالری دید افتتاح می شود. در این نمایشگاه ٢٢ اثر نقاشی انتزاعی (آبستره) با تکنیک اکریلیک به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه از ٨ بهمن تا ١٩ بهمن به نشانی بزرگراه زین الدین شرق، خروجی احسان، تا انتهای خیابان گرمابدری، سمت چپ، ١٩ غربی، پلاک ١٨ برپاست .

گالری مژده: مجسمه های کاربردی ستاره امین الهی عصر جمعه هشتم بهمن در گالری مژده رونمایی می شود. این نمایشگاه ۱۸ بهمن ماه برپا خواهد بود و علاقه مندان می توانند از این نمایشگاه یکشنبه تا پنج شنبه ساعات ۱۱ تا ۱۸ و جمعه ها ساعات ۱۶ تا ۲۰ در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی، پلاک۲۷، زنگ یک دیدن کنند.

نگارخانه صد رنگ: نگارخانه صد رنگ با گشایش نمایشگاه نقاشی های شیده ضرابی تحت عنوان «ماهیت هویت»، میزبان علاقه مندان و دوستداران این هنر می شود.

افتتاحیه این نمایشگاه جمعه هشتم بهمن از ساعت ۱۶ الی ۱۹ به نشانی ابتدای پاسداران، خیابان گل نبی، نرسیده به حسینیه ارشاد، پلاک ۷، طبقه اول است و تا ۱۴ بهمن بین ساعت ۱۵ الی ۱۹ (غیر از روزهای یکشنبه) برای علاقه مندان باز است.

گالری مس نگار: گالری مس نگار از مجموعه هنرهای کاربردی این بار و با نگاهی متفاوت به آثار حجمی و تجسمی، از روز هشتم ماه جاری میزبان نمایشگاهی ۴ روزه از آثار استاد مهران ملک با عنوان «رویای برکه» می شود. این نمایشگاه هشتم بهمن، از ساعت ۱۶:۳۰ افتتاح شده و به مدت ۴ روز در گالری مس نگار واقع در مجتمع پارک پرنس، واحدِ تجاریِ شماره ۵ و به نشانی تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، برپا است.

گالری ایوان: گالری ایوان از روز جمعه ۸ بهمن ماه میزبان مجموعه ای از نقاشی های بیتا وکیلی است که در ادامه آثار قبلی او و با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جهان امروز به وجود آمده است. در این نمایشگاه که «عبور باید کرد» نام دارد ۱۲ تابلو با تکنیک ترکیب مواد روی بوم به نمایش گذاشته می شود.

گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن بست حمید، شماره ۱ برقرار است.

گالری ثالث: «این گونه شیوه های مدارا» عنوان نمایشگاهی است که از عصر جمعه هشتم بهمن در گالری ثالث برپا می شود. ۳۲ مجسمه کوچک، ۲ مجسمه بزرگ، ۵۲ عدد جواهرات هنری و ۲ چیدمان امیر حسین دلبری در این نمایش انفرادی است. از ۲ کتاب مجسمه ها و جواهرات هنری دلبری در آیین افتتاحیه نمایشگاه رونمایی می شود. این نمایشگاه در گالری ثالث واقع در خیابان کریمخان ، بین ماهشهر و ایرانشهر پلاک ۱۴۸ میزبان علاقه مندان به هنر است و تا ۱۹ بهمن ماه دایر است.

گالری سبحان: نمایشگاه «نوگرایی» شامل پرفورمنـس، چیدمان لباس های مفهـومی و پارچـه سـازی هشتم بهمن در گالری سبحان برپا می شود. این گالری در بزرگراه صدر، خروجی کامرانیه، بعد از زیرگذر صدر، خیابان عباسی، کوچه پیشتاز، بن بست بعثت، پلاک ۴ واقع است.

گالری آران: آثار امیر نصر جمعه این هفته ۸ بهمن ماه در گالری آران به نمایش در می آید. این نمایشگاه که با عنوان «اَسرارُالنِسیان» برپا می شود، در این گالری واقع در خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک ۱۲ برپا می شود.

نگارخانه هور: آثار جدید علی گلستانه این هفته به نگارخانه هور می رود. این نگارخانه در خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، شماره ۱۲ برپا می شود.

گالری نقش جهان: نمایشگاه آثار چوبی و دکوراتیو شهریار رحمانی و غزال علیزاده جمعه ۸ بهمن ماه در گالری نقش جهان تهران افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۱۳ بهمن ماه در نگارخانه نقش جهان به آدرس نیاوران، کوچه همایونفر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، خیابان محمودی۲، پلاک۹ برقرار است.

گالری ایرانشهر: نقاشی های جدید سعید خاورنژاد که شکل های مختلفی را به ذهن می آورد و از یک سو آن ها مانند پارازیت یا برفک تلویزیون هستند، از طرف دیگر شکلی از گیاهان، پوست خزندگان و تصویرهای میکروسکپی را تداعی می کنند، جمعه ۸ بهمن ماه در گالری ایرانشهر افتتاح می شود. این گالری در خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، خیابان سپند پلاک ٦٩ واقع است.