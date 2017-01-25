مشکلات آسانسورهای مسکن مهر در قزوین برطرف می شود

حمید طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حسب دستور استاندار و همچنین مصوبه شورای مسکن استان، جلسه ای با هدف رفع مشکلات موجود تعاونی های فعال در حوزه مسکن مهر و راهکارهای رفع این موارد در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای مسکن مقرر بود تعاونی هایی که فعالیتهای خود را متناسب با برنامه ها پیش برده اند، اقدامات لازم را برای راه اندازی آسانسور پروژه های خود و کسب مجوزهای لازم انجام دهند.

طاهرخانی اضافه کرد: رفع نواقص باقیمانده در پروژه ها به ویژه اقداماتی که منجر به رعایت اصول ایمنی ساختمانها می شود نیز از جمله دیگر دستورکارهای بررسی شده در این جلسه بود.

رئیس اداره برنامه و بودجه راه و شهرسازی با اشاره به تاکید استاندار و همچنین مدیرکل راه و شهرسازی مبنی بر تسریع در ارایه خدمات در ساختمانهای مسکن مهر جهت صدور پایان کار و سند، عنوان کرد: با توجه به اینکه موارد مربوط به تعاونی ها از طریق اداره کل تعاون انجام می شود، پس از رفع موارد تعاونی های پیش گفته، رسیدگی به موارد سایر تعاونی هایی که مطابق با برنامه ها عمل نکرده اند نیز در دستور کار قرار دارد.