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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

برای سفری دو روزه؛

«حمید چیت چیان» وارد لرستان شد

«حمید چیت چیان» وارد لرستان شد

خرم آباد - وزیر نیرو دقایقی پیش از طریق بالگرد وارد استان لرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش حمید چیت چیان وزیر نیرو از طریق بالگرد وارد استان لرستان شد تاضمن بازدید از چند طرح حوزه وزارت نیرو لرستان برخی از طرح های این حوزه در لرستان را نیز افتتاح کند.

افتتاح مجتمع آبرسانی شهرستان الشتر در منطقه «کهمان» راس ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه، افتتاح پست برق ۶۳ کیلو ولت شهرستان پلدختر راس ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه از جمله برنامه های وزیر نیرو طی روز چهارشنبه در لرستان است.

همچنین افتتاح خط انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد در محل تصفیه خانه خرم آباد و کلنگ زنی نیروگاه برق خرم آباد از جمله برنامه های وزیر نیرو طی روز پنج شنبه در لرستان خواهد بود.

کد مطلب 3887073

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