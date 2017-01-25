شهرها با رعایت معیارهای اسلامی توسعه یابند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی صبح چهارشنبه در جلسه مجمع بسیج مهندسین عمران و معماری که در سالن جلسات شهید حسن‌پور سپاه برگزار شد، اظهار کرد: بسیجیان باید ادامه دهندگان راه انبیاء و ائمه اطهار (ع) باشند و ره‌آوردهای آن‌ها را در جامعه ترویج کنند.

وی تصریح کرد: بسیجیان کسانی هستند که با جدیت در مقابل زیاده خواهان، قانون شکنان، سوء استفاده کنندگان و کسانی که موازین الهی و منافع ملی را نادیده می‌گیرند، ایستادگی می‌کنند.

امام‌جمعه قزوین خاطرنشان کرد: با وجود بسیجیان توانمندی که در مجمع بسیج مهندسین استان فعالیت می‌کنند، مردم نباید دغدغه داشته باشند که عده‌ای با ظلم و بی‌عدالتی از موقعیت‌های خود سوء استفاده کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: اعضای بسیج مهندسین عمران و معماری باید چشم‌انداز شهر خود را به گونه‌ای طراحی کنند که برای مسلمانان و غیر مسلمانان، اسلامی بودن آن کاملاً مشهود و ملموس باشد.

وی بیان کرد: مهندسین بسیجی ما باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم از بابت استاندارد بودن کوچه‌ها، خیابان‌ها و بناهای شهر آسوده خاطر باشند و دغدغه‌ای در این حوزه نداشته باشند و بدانند که هر چیزی حکیمانه در جای خود قرار گرفته است.