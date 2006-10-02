باشگاه پرسپوليس هرگونه مذاكره با مجتبي جباري را تكذيب كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" درپي انتشار اخباري پيرامون مذاكره امشب مسئولان باشگاه پرسپوليس با مجتبي جباري براي به خدمت گرفتن اين بازيكن، باشگاه پرسپوليس هرگونه مذاكره اي ازسوي اين باشگاه با هافبك تيم استقلال را به شدت تكذيب كرد .



يك مقام مسئول درباشگاه پرسپوليس ضمن تاييد اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : پرسپوليس هيچ تصميمي مبني برجذب بازيكن جديد ازتيم استقلال ندارد و ليست بازيكنان اين فصل پرسپوليس كامل شده است و اخبارمنتشر شده در اين زمينه كذب محض است .