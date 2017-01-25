به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی، علیاصغر بدیعی مقدم اظهار کرد: سامانه سپهتن یا سامانه پایش هوشمند تردد حملونقل عمومی در تلاش است تا ایمنی تردد در جادهها را ارتقاء دهد.
وی افزود: این سامانه تمام رفتار راننده را در مسیر حرکت رصد میکند و قادر به شناسایی تخلفهایی چون سرعت غیرمجاز و یا ساعت کار غیرمجاز است.
بدیعی مقدم تصریح کرد: با راهاندازی این سامانه دیگر نیازی به توقف در پلیسراهها و بررسی مدارک راننده نیست و بر این اساس زمان سفرها نیز به میزان محسوسی کاهش پیدا میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: تجهیزاتی در بدنه اتوبوس نصبشده است که اطلاعات مختلف همچون میزان سرعت، زمان توقف، زمان فعالیت، ساعت کار راننده به پاسگاهها منعکس میشود.
وی اظهار کرد: این تجهیزات در مرحله نخست در اتوبوسهایی که در محورهایی به مقصد کلانشهرها فعالیت دارند نصب میشود و اکنون تمام اتوبوسهایی که در مسیر بجنورد به مقصد تهران فعالیت دارند به این سامانه متصل شدهاند و در آینده سایر اتوبوسها نیز به این سامانه متصل میشوند.
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