۱۵۱عنوان برنامه فرهنگی و هنری در آذربایجان غربی برگزار می شود

حجت الاسلام محمدباقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دیدار با ۱۸ خانواده شهید، برگزاری ۱۲۳ شب شعر، هشت نمایشگاه کتاب، ۱۳ محفل انس با قرآن، ۱۱ همایش و ویژه برنامه، تجلیل از حافظان قرآن، برگزاری مسابقات نقاشی، برپایی ۱۴ نمایشگاه و اجرای ۲۶ جشن ویژه پیروزی انقلاب از جمله برنامه هایی هستند که در ۱۷ شهر استان برگزار می شوند.

وی به صدا درآمدن ناقوس کلیساها، دیدار با خانواده های شهدای مسیحی، برگزاری مراسم دعا و نیایش به مناسبت پیروزی انقلاب در کلیساهای ارومیه و سلماس و برپایی نمایشگاه صنایع دستی را از برنامه های اقلیت های دینی در ایام الله دهه فجر برشمرد.

حجت الاسلام کریمی از بهره برداری ۳۸ مانون فرهنگی هنری مساجد در استان همزمان با دهه فجر خبر داد و افزود: همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی جشن مردمی انقلاب در ۳۸۰ مسجد استان برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با بیا اینکه در ایام دهه فجر جشن بزرگ صنعت چاپ استان برگزار و ۱۶ فیلم فجر اکران می شود ادامه داد: همچنین همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) ناقوس چهار کلیسای ارومیه در ۱۲ بهمن به صدا در می آید.

حجت الاسلام کریمی رونمایی از سه کتاب، اهدا کتاب در مناطق حاشیه نشین، خرید کتاب از ناشران، برگزاری نمایشگاه آثار تجسمی و اکران فیلم سینمایی درناهای کاغذی را از دیگر برنامه های دهه فجر امسال برشمرد.