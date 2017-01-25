امکانات ادارات سمنان برای پیشگیری و درمان اعتیاد به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح چهارشنبه در جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کارگروه تخصصی بانوان و خانواده سمنان در محل فرمانداری این شهرستان با موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد در بانوان، با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با آگاه سازی عمومی و استفاده از پتانسیل های بخش سازمان های مردم نهاد و دستگاه های دولتی افزود: دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا امکانات خود را در اختیار فعالان این بخش و به ویژه سازمانهای مردم نهاد قرار دهند.

وی با تاکید بر آموزش های مهارت های زندگی به ویژه در بخش بانوان گفت: سازمان های مردم نهاد کنگره ۶۰ انجمن خانواده معتادان گمنام و انجمن ان ای با تاکید بر درمان و پیشگیری در امور بانوان در این حوزه با همکاری دستگاه های دولتی برنامه های هفتگی مناسبی را برنامه ریزی و اجرایی کرده اند.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سمنان گفت: پاک شدن یک انسان از اعتیاد سرنوشت یک خانواده را از تباهی و سیاهی نجات خواهد داد.

دانایی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی نحوه حمایت از خانواده ها و معتادان پاک گفت: معتادان بیمارانی هستند که بیشتر نیازمند همراهی و حمایت هستند نه ترحم.

وضعیت اعتیاد بانوان، نحوه معرفی بانوان موفق در زمینه درمان اعتیاد به منظور ارائه الگوهای موفق به عموم مردم، ارائه خدمات اجتماعی و مالی به خانواده معتادان، برگزاری برنامه های پیشگیری از اعتیاد ویژه بانوان توسط دستگاه های فرهنگی و اجتماعی و همکاری و تعامل دستگاه های دولتی با سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری و درمان مواد مخدر همچون انجمن خانواده های معتادان گمنام، انجمن کنگره ۶۰ و انجمن ان ای در امور بانوان در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.