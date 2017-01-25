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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

در راستای همکاری با سازمان‌های مردم نهاد؛

امکانات ادارات سمنان برای پیشگیری و درمان اعتیاد به کار گرفته شود

امکانات ادارات سمنان برای پیشگیری و درمان اعتیاد به کار گرفته شود

سمنان - فرماندار سمنان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی با سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه درمان معتادان، گفت: دستگاه های اجرایی امکانات خود را در اختیار فعالان این بخش قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید عباس دانایی صبح چهارشنبه در جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و  کارگروه تخصصی بانوان و خانواده سمنان در محل فرمانداری این شهرستان با موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد در بانوان، با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با آگاه سازی عمومی و استفاده از پتانسیل های بخش سازمان های مردم نهاد و دستگاه های دولتی افزود: دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا امکانات خود را در اختیار فعالان این بخش و به ویژه سازمانهای مردم نهاد قرار دهند.

وی با تاکید بر آموزش های  مهارت های زندگی به ویژه در بخش بانوان گفت: سازمان های مردم نهاد کنگره ۶۰ انجمن خانواده معتادان گمنام و انجمن ان ای با تاکید بر درمان و پیشگیری در امور بانوان در این حوزه با همکاری دستگاه های دولتی برنامه های هفتگی مناسبی را برنامه ریزی و اجرایی کرده اند.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سمنان گفت: پاک شدن یک انسان از اعتیاد سرنوشت یک خانواده را از تباهی و سیاهی نجات خواهد داد.

دانایی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی نحوه حمایت از خانواده ها و معتادان پاک گفت: معتادان بیمارانی هستند که بیشتر نیازمند همراهی و حمایت هستند نه ترحم.

وضعیت اعتیاد بانوان، نحوه معرفی بانوان موفق در زمینه درمان اعتیاد به منظور ارائه الگوهای موفق به عموم مردم، ارائه خدمات اجتماعی و مالی به خانواده معتادان، برگزاری برنامه های پیشگیری از اعتیاد ویژه بانوان توسط دستگاه های فرهنگی و اجتماعی و همکاری و تعامل دستگاه های دولتی با سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری و درمان مواد مخدر همچون انجمن خانواده های معتادان گمنام، انجمن کنگره ۶۰ و انجمن ان ای در امور بانوان  در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

کد مطلب 3887199

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