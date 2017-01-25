جوانان ونوجوانان به فریضه نماز توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری ظهر چهارشنبه در دیدار با دانش آموزان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، با بیان اینکه جوانان و نوجوانان باید به بحث مهم فریضه نماز توجه ویژه داشته باشند، افزود: هیچ راهی جزنماز امن تر و سریع تر برای رسیدن به مقامات الهی نیست و باید از این فرصت دانش آموزان به خوبی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مومنین به خداوند ایمان دارند چرا که این افراد رسالت و وحی و قیامت را باور دارند، ادامه داد: مومن وقت خود را بیهوده تلف نمی کند و به خاطر ایمانش جدی است و افکار خود را به چیزهای مهم صرف می کند و مومن کسی است که دیگران از او سود ببرند و دیگران از او در امان هستند.

علی اکبری تصریح کرد: غرب یک خانواده بی هویت دارد و جامعه ای که خانواده نداشته باشد چیزی ندارد و خوشبختانه مومنین با کنترل امیال نفسانی نسل را حفظ می کنند و جامعه از آسیب ها در امان می ماند.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان افزود: خوشبختانه اتحادیه دانش آموزی زنجان در سطح کشور خوشنام است و این مهم باید تداوم داشته باشد و دانش آموزان زنجانی در کنگره انتخابات اتحادیه دانش آموزی هم حضور بسیار فعالی دارند.

وی تصریح کرد: ظرفیت شما دانش آموزان زیاد است و باید بهتر از این بوده و استعدادها را باید تقویت و به مرحله ظهور و بروز برسند و طبق منویات مقام معظم رهبری اتحادیه ها باید پر ستاره بوده و دانش آموزان با بصیرت و اخلاق دینی و دانشمند تربیت شوند.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در زنجان توفقیات خوبی کسب کرده است، گفت: انقلاب اسلامی به ۴۰ سالگی خود رسیده و باید قدر این نعمت بزرگ الهی را که امروز به دست شما رسیده را بدانید و شما به عنوان افسران جنگ نرم وظیفه بسیار سنگین تر از جوانان دیروز انقلاب دارید.

علی اکبری گفت: شما دانش آموزان امروز نظام سازی و در مسیر تمدن سازی هستید و باید مدافعان و سربازان خط مقدم بوده و تلاش کنید و تاریخ تحولات منطقه به این نقطه وابسته است و شما دانش آموزان به عنوان سربازان جنگ نرم باید استوار ایستادگی کنید و در اتوبان تمدن سازی بوده و مقاومت کنید.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ابراز کرد: دانش آموزان علاوه بر اینکه نقش فرا منطقه ای دارند نقش جهانی داشته و باید همچون مدافعان حرم استوار بوده و درمقابل استکبار ایستادگی کنند.

علی اکبری گفت: خوشبختانه وضع کشور در منطقه خوب است و وضعیت دشمن در منطقه بسیار بد است و کشتی آمریکا در منطقه به گل نشسته است.

وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان باید با ایمان و خودسازی و تقویت سلامت انقلاب را که از نسل اول و دوم به آنها رسیده، به خوبی حفظ کنند.