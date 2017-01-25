افزایش ۱.۷ درجه ای دما در استان ایلام طی ۳۰ سال اخیر

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این افزایش دما در کنار خشکسالی های سال های اخیر و کاهش محسوس بارندگی باعث افزایش آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان شده است.
وی ادامه داد: بروز سیل های مخرب و همچنین تنش آبی و زیست محیطی نیز از دیگر تبعات این افزایش دماست.
مدیرکل منابع طبیعی ایلام تاکید کرد: از مجموع ۶۴۱ هزار جنگل استان ایلام ۱۷۰ کانون بحرانی شناسایی شده که از این تعداد ۶۱ نقطه خطر خیر در زمینه آتش سوزی است.
احمدی با یادآوری اینکه ایستگاه های پایش در تمامی شهرستان های استان نصب شده، گفت: با وجود آنکه سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ هکتار از مراتع و جنگل های استان طعمه حریق شد ولی این مقدار امسال کاهش ۸۵ درصدی را نشان می دهد.
نظر شما