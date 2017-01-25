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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام خبر داد:

افزایش ۱.۷ درجه ای دما در استان ایلام طی ۳۰ سال اخیر

افزایش ۱.۷ درجه ای دما در استان ایلام طی ۳۰ سال اخیر

ایلام-مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته دمای هوا در مناطق مختلف این استان حدود ۱.۷ درجه به نسبت میانگین ۳۰ سال گذشته افزایش یافته است.

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این افزایش دما در کنار خشکسالی های سال های اخیر و کاهش محسوس بارندگی باعث افزایش آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان شده است.

وی ادامه داد: بروز سیل های مخرب و همچنین تنش آبی و زیست محیطی نیز از دیگر تبعات این افزایش دماست.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام تاکید کرد: از مجموع ۶۴۱ هزار جنگل استان ایلام ۱۷۰ کانون بحرانی شناسایی شده که از این تعداد ۶۱ نقطه خطر خیر در زمینه آتش سوزی است.

احمدی با یادآوری اینکه ایستگاه های پایش در تمامی شهرستان های استان نصب شده، گفت: با وجود آنکه سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ هکتار از مراتع و جنگل های استان طعمه حریق شد ولی این مقدار امسال کاهش ۸۵ درصدی را نشان می دهد.

کد مطلب 3887283

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