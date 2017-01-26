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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

منشور کیفیت آموزش عالی نهایی می شود

منشور کیفیت آموزش عالی نهایی می شود

معاون وزیر علوم گفت: در آستانه نهایی کردن منشور کیفیت آموزش عالی هستیم و امیدواریم پس از طی مراحل به دانشگاه‌ها ابلاغ شود تا دانشگاه‌ها بتوانند به بحث کیفیت توجه ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیاسر، در نشست دبیران هیات‌های ممیزه و کارشناسان دبیرخانه هیات‌های ممیزه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و فناوری گفت: در سیاست‌گذاری‌ها به کیفیت آموزش به طور جدی توجه شده است.

 وی تصریح کرد: در آستانه نهایی کردن منشور کیفیت آموزش عالی هستیم و امیدواریم پس از طی مراحل به دانشگاه‌ها ابلاغ شود تا دانشگاه‌ها بتوانند به بحث کیفیت توجه ویژه‌ای داشته باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: نقشی که استادان می‌توانند در بازنگری برنامه‌ها و تدوین برنامه‌های جدید و بین‌رشته‌ای داشته باشند از مصادیق اموری است که جایگاه و نقش استادان را در ارتقا بیشتر جلوه‌گر می‌کند.

وی با تأکید بر بازنگری شیوه‌های تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: در نظام ارتقا، باید جایگاهی برای استادانی که از شیوه‌های نو برای آموزش و ابزارهای جدید کمک آموزشی استفاده می‌کنند در نظر گرفته شود و یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در نقش کیفی استادان در امر آموزش، استفاده از شیوه‌های جدید آموزشی است.

شریعتی نیاسر نقش معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اعتبار کیفی عملکرد هیات ممیزه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: هر چه هیات ممیزه در بررسی پرونده‌های اعضای هیات علمی سازوکار محکم‌تری را داشته باشند طبعا کمتر پرونده‌ای خواهد بود که به بخش‌های بالادستی و نهادهای نظارتی ارجاع شود.

وی بر برقراری مدیریت سبز و الکترونیک در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تأکید کرد و افزود: استفاده از سامانه الکترونیکی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها در هیات‌های ممیزه می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی مؤثر باشد.

کد مطلب 3887292
زهرا سیفی

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