منشور کیفیت آموزش عالی نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیاسر، در نشست دبیران هیات‌های ممیزه و کارشناسان دبیرخانه هیات‌های ممیزه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و فناوری گفت: در سیاست‌گذاری‌ها به کیفیت آموزش به طور جدی توجه شده است.

وی تصریح کرد: در آستانه نهایی کردن منشور کیفیت آموزش عالی هستیم و امیدواریم پس از طی مراحل به دانشگاه‌ها ابلاغ شود تا دانشگاه‌ها بتوانند به بحث کیفیت توجه ویژه‌ای داشته باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: نقشی که استادان می‌توانند در بازنگری برنامه‌ها و تدوین برنامه‌های جدید و بین‌رشته‌ای داشته باشند از مصادیق اموری است که جایگاه و نقش استادان را در ارتقا بیشتر جلوه‌گر می‌کند.

وی با تأکید بر بازنگری شیوه‌های تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: در نظام ارتقا، باید جایگاهی برای استادانی که از شیوه‌های نو برای آموزش و ابزارهای جدید کمک آموزشی استفاده می‌کنند در نظر گرفته شود و یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در نقش کیفی استادان در امر آموزش، استفاده از شیوه‌های جدید آموزشی است.

شریعتی نیاسر نقش معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اعتبار کیفی عملکرد هیات ممیزه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: هر چه هیات ممیزه در بررسی پرونده‌های اعضای هیات علمی سازوکار محکم‌تری را داشته باشند طبعا کمتر پرونده‌ای خواهد بود که به بخش‌های بالادستی و نهادهای نظارتی ارجاع شود.

وی بر برقراری مدیریت سبز و الکترونیک در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تأکید کرد و افزود: استفاده از سامانه الکترونیکی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها در هیات‌های ممیزه می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی مؤثر باشد.