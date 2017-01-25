اجرای «تاج عروس، خاله و خروس» در پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تاج عروس، خاله و خروس» به کارگردانی احمد سلیمانی براساس قصه‌ای از محمدرضا کوهستانی است که از دهم بهمن ماه تا پایان اسفند ساعت ۱۸ در پردیس تئاتر تهران روی صحنه می‌رود.

این نمایش کاری از گروه تئاتر ایده است که به کارگردانی احمد سلیمانی و در مدت ۵۰ دقیقه اجرا خواهد شد. همچنین بازیگرانی چون سید حمید لاجوردی، مهدی نیکروش، محمد جواد پیروزی، ماشاالله کوهستانی، مجید امیری به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه این نمایش آمده است: پیرمردهای روستای بالا برای خواستگاری دختر اوستا الماس راهی روستای پایین شده‌اند تا مجلس عروسی او و پسر مشدی سلماس برگزار شود. با وجود برخی مخالفت‌های اوستا الماس با این وصلت، مراسم عروسی در نهایت برگزار می‌شود، اما در میانه مراسم ناگهان اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد که...

نمایش «تاج عروس، خاله و خروس» پیش از این بیش از ۳۰۰ نوبت اجرا در شهرهای تهران، همدان، گرگان و قم داشته است. همچنین نامزد پنج جایزه و برنده جایزه بهترین کارگردانی و بهترین موسیقی از بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ایران، نمایش برگزیده کودک ایران در سال ۱۳۹۱ به انتخاب کانون ملی منتقدان تئاتر ایران شده است.

پردیس تئاتر تهران به مناسبت دهه فجر و با اجرای چند نمایش افتتاح خواهد شد.