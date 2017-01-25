به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی خسروی ظهر چهار شنبه در سومین همایش شکوه شکیبایی در استان زنجان، با بیان اینکه یکی از ویژگی های مهم اسلام تشیع،محبت است، خاطر نشان کرد: محبت یکی از ویژگی های مهم اسلام و تشیع است که جایگاه بلندی در فرهنگ دینی و کتاب آسمانی ما دارد.

وی محبت هر مسلمانی نسبت به اهل بیت و ذی القربی را واجب دانست و تصریح کرد: محبت حضرت زینب(س) پیش از هر مسلمانی مشمول مردم ولایتمدار استان زنجان شده که چنین جشنواره ای با عنوان شکوه شکیبایی به مدت سه سال در این شهر برگزار می شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این محبت ریشه در عشق و علاقه فوق العاده مردم زنجان به خاندان پیامبر (ص)و اهل بیت و حضرت زینب دارد.

خسروی محبت به اهل بیت را رمز عزت دنیا و آخرت دانست و گفت:قرآن وعترت دو گنج گران بها را نباید فراموش کرد.

مدیر کل آموزش و توسعه مشارکت معاونت قرآن و عترت کشور یاد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را گرامیداشت و تشریح کرد: عزتی که آیت الله هاشنی رفسنجانی در جامعه به دست آورد به دلیل محبتی بود که ایشان نسبت به خاندان پیامبر اسلام داشت.

خسروی گفت:محبت حضرت زینب (س ) پیش ازهمه نصیب مردم ولایت مدار استان زنجان شده است.