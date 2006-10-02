اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس با وزير كشور ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كشور، در ديدار اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با پورمحمدي كه به ميزباني وزير كشور در وزارت كشور برپا شد، پيرامون مسائل مختلف امنيت داخلي كشور به بحث و مذاكره پرداخته شد.

در اين مراسم حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير كشور با ارائه گزارشي به نمايندگان مجلس در خصوص مسائل اجتماعي و امنيتي كشور، از وضعيت موجود امينتي كشور ابراز خرسندي كرد و اظهار داشت: شاخص هاي امنيتي كشور در بسياري از حوزه ها به ويژه حوزه جرائم و امنيت اجتماعي بهبود يافته است.