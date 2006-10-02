  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۲۰:۴۷

در وزارت كشور؛

اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس با وزير كشور ديدار كردند

اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير كشور ديدار كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كشور، در ديدار اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با پورمحمدي كه به ميزباني وزير كشور در وزارت كشور برپا شد، پيرامون مسائل مختلف امنيت داخلي كشور به بحث و مذاكره پرداخته شد.

در اين مراسم حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير كشور با ارائه گزارشي به نمايندگان مجلس در خصوص مسائل اجتماعي و امنيتي كشور، از وضعيت موجود امينتي كشور ابراز خرسندي كرد و اظهار داشت: شاخص هاي امنيتي كشور در بسياري از حوزه ها به ويژه حوزه جرائم و امنيت اجتماعي بهبود يافته است. 

کد مطلب 388735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها