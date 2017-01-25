شرکت ۲۰۰۰ دانش آموز قشمی در مسابقات فرهنگی و هنری

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران فعالیت های فرهنگی را جایگاه بروز استعدادها عنوان کرد و اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری با برنامه ریزی های صورت گرفته، مشارکت دانش آموزان در فعالیت های غیر درسی افزایش مطلوبی داشته است، به گونه ای که قریب به دو هزار نفر از دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کرده اند.

وی افزود: دانش آموزان جزیره قشم در ۳۳ رشته مختلف در مسابقات شرکت کردند که رشته های مختلف سرود، تئاتر، نقاشی و طراحی، خوشنویسی، وبلاگ و پویا نمایی، مقاله نویسی و پژوهش، داستان نویسی، شعر و معرق کاری از جمله مهمترین مسابقات فرهنگی و هنری است.

پوراشرف اضافه کرد: فیلم، نشریه الکترونیکی، نقد ادبی، سفالگری، قالیبافی،بازی رایانه از دیگر رشته های مسابقات فرهنگی هنری است.

مدیر آموزش وپرورش قشم به انجام مسابقات قرآن، نماز وعترت نیز اشاره کرد و گفت: مسابقات مرحله شهرستانی مسابقات قرآن و عترت نیز در حال پیگیری است و به گفته این مسئول نفرات و گروه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری و همچنین مسابقات قرآن و عترت به عنوان نماینده این شهرستان راهی مسابقات مرحله استانی می شوند.

پوراشرف تصریح کرد: لازم به ذکر است که مسابقات مرحله مدرسه ای در اواخر آذر ماه ۹۵ در ۱۴۷ مدرسه دولتی و غیر دولتی برگزار شده است.