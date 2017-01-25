به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای گروه موسیقی «نیوش» در این برنامه قطعاتی از اولین آلبوم موسیقی خود با عنوان «کینه» را با تنظیمی متفاوت در کنار چند قطعه جدید برای علاقمندان به موسیقی اجرا می کند.

گروه موسیقی «نیوش» از سال ۸۸ فعالیت های حرفه ای خود را آغاز کرد. این گروه تلاش می کند تا با ارائه بیانی نو و استفاده از ریتم های کمتر استفاده شده و تجربه رنگ بندی های مختلف در سازبندی ارکستر و همچنین با به کارگیری ساز های ایرانی و الکترونیک تلفیقی میان موسیقی ایرانی با موسیقی راک ایجاد کند.

گروه «نیوش» در ساخت آثارش در کنار اشعار مولانا از شعر شاعران معاصر همچون عماد خراسانی، گروس عبدالملکیان، حافظ ایمانی استفاده کرده است.

آرش قهرمانلو خطاط و سرپرست گروه، سروش قهرمانلو خواننده و نوازنده سه‌تار و سه‌تار افکت، کیکاووس مختاری رهبر ارکستر، تنظیم‌کننده، نوازنده پیانو و سینتی سایزر، اعضای اصلی گروه موسیقی نیوش را تشکیل می‌دهند.