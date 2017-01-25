نمایش «آرش» در شهرستان صومعه سرا به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله صفرپور در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه رسانه و مطبوعات نقش تعیین کننده ای در تبیین اهداف و انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان جامعه دارند، اظهار کرد: یکی از راهکارهای مناسب برای انتقال این فرهنگ ناب و دستاوردهای نظام اسلامی بهره گیری از ابزارهای فرهنگی و هنری است.

وی با اشاره به برگزاری ۷۰ برنامه فرهنگی و هنری با همکاری دستگاه ها و نهاد مربوط به این حوزه در شهرستان صومعه سرا، افزود: یکی از شاخص ترین برنامه های این ایام برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای فرهنگی و هنری هنرمندان شهرستان صومعه سرا در گالری «عباسیه کهن» مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا خاطرنشان کرد: این نمایشگاه شامل آثار نقاشی، طراحی، معرق، مجسمه سازی، محصولات فرهنگی، عفاف و حجاب و کتاب که به مدت ۱۰ روز در این گالری برپا بوده و بازدید برای عموم آزاد و علاقه مندان می توانن از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر از آن بازدید کنند.

صفرپور با بیان اینکه در روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه نمایش «آرش» به نویسندگی «بهرام بیضایی» و کارگردانی« هومن میرمعنوی» در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری فارابی به روی صحنه می رود، یادآورشد: این نمایش به صورت رایگان بوده و تماشای آن برای عموم آزاد است.

وی برگزاری جشن انقلاب در بخش گوراب زرمیخ و همچنین ۳۸ کانون فرهنگی و هنری مساجد شهرستان، مسابقات فرهنگی و هنری، برگزاری «عصر شعر فجر»، دیدار با خانواده های شهدا، اجرای موسیقی سنتی، برگزاری مسابقات ورزشی اعم از تنیس روی میز، شطرنج، دارت دیجیتال بانوان کارمند دستگاه های اجرایی شهرستان و... را از دیگر برنامه های این کمیته اعلام کرد.

به گفته این مسئول همچنین به مناسبت ایام الله دهه فجر و همزمان با سراسر استان فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» برای بیش از یک هزار نفر در پنج سانس صبح و بعدازظهر در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اکران می شود.