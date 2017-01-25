آب موضوعی راهبردی در آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شست هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز حول محور بودجه سال 96 در حالی به همت کانون توسعه پایدار تبریز در سالن شمس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار شد که نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در آن حضور داشت.

آب موضوعی راهبردی در چند سال آینده کشور

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به موضوع آب و بحران های موجود در این حوزه گفت: آب یکی از موضوعات راهبردی کشور در چند سال آینده است.

محمدحسین فرهنگی در جمع اساتید این دانشگاه با اشاره به اقدامات مجلس در تنظیم برنامه ششم توسعه کشور بیان داشت: کارگروه های مختلفی برای این امر تشکیل شده و با توجه به اینکه آب و محیط زیست جزو اولویت های مرحله اول کشور تلقی شده، در ارتباط با رودخانه ها، قنات ها، اصلاح خاک و آبیاری تصمیمات قابل توجهی اتخاذ شده است.

وی بیان داشت: در حوزه حمل ونقل و توسعه ریل کشور نیز تصمیمات مهمی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس اتخاذ شده که تکمیل راه آهن میانه – تبریز و دو خطه کردن مسیر راه آهن از آن جمله هستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با رشد مالیاتی استانها گفت: نه تنها در استان آذربایجان شرقی بلکه سایر استانها نیز به این امر معترض هستند.

حل مشکلات جامعه نیازمند برنامه ریزی منطقی و سازمان دهی تمامی نیروهاست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: جهت حل مشکلات جامعه، با برنامه ریزی منطقی و سازمان دهی تمامی نیروها می توان تأثیر گذار بود.

دکتر سید جواد انگجی وظیفه دانشگاه را تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه دانست و افزود: نیروی انسانی در حل مسائل مختلف نقش تعیین کننده‌ای دارند و دانشگاه آزاد اسلامی به سهم خود میلیون ها نیروی تربیت شده را به نظام اسلامی تحویل داده است.

وی به مسئله دریاچه ارومیه نیز اشاره و تصریح کرد: شهرهای مختلف می توانند با اتخاذ تمهیدات لازم نظیر صرفه‌جویی در منابع آب، در این مسئله ایفای نقش مثبتی داشته باشند.