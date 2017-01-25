عباسعلی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژهها در حوزههای مختلف ازجمله گازرسانی، آبرسانی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، تلفن، شبکه بهداشت و غیره آماده بهرهبرداری است.
صفایی تصریح کرد: بهمنظور آمادهسازی پروژههای حوزه مخابرات ۱۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: در حوزه بخشداریها نیز ۳۳ پروژه، در حوزه شرکت برق ۱۰ پروژه و در حوزه جهاد کشاورزی پنج پروژه در دهه مبارک فجر آماده بهرهبرداری است.
فرماندار شیروان اظهار کرد: همچنین در حوزه بنیاد مسکن یک طرح هادی روستایی و ۹۰ واحد مسکن روستایی احداث و افتتاح میشود.
صفایی تصریح کرد: دو مرکز بهداشت هرکدام با ۵۰۰ مترمربع زیربنا نیز در این ایام افتتاح میشود.
وی بیان کرد: بیشترین پروژهها و اعتبارات هزینه شده مربوط به ادارات مخابرات، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و گازرسانی است و برای توسعه واحد تولیدی بهنوش ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
فرماندار شیروان با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار شهر و ۱۰۵ روستا در این شهرستان گازرسانی شده و گازرسانی به ۴۷ روستا نیز در حال اجراست، گفت: هماکنون برای دهه فجر گازرسانی به ۴۴ روستا آماده بهرهبرداری است.
این مسئول اظهار کرد: همچنین در حوزه روستایی ۲۰ کیلومتر راه آمادهسازی و در دهه فجر افتتاح میشود.
صفایی اظهار کرد: در تلاش هستیم بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی شیروان را که یکی از بزرگترین و مجهزترین بیمارستانهای خراسان شمالی است برای دهه فجر آماده بهرهبرداری کنیم.
وی افزود: برای ساخت این بیمارستان تاکنون ۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
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