شورای اروپا اسرائیل را به کشتار نظام مند مردم غزه متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارانوت، مجمع پارلمانی شورای اروپا با تصویب قطعنامهای اسرائیل ار متهم به کشتار سیستماتیک و غیرقانونی مردم غزه متهم کرده و این اقدام را محکوم کرد.
این قطعنامه با ۴۶ رای موافق در مقابل ۱۲ رای مخالف و دو رای ممتنع شب گذشته در نشستی در مقر این مجمع در استراسبورگ فرانسه تصویب شد.
بر اساس پیشنویس این قطعنامه بر اساس گزارشی از «اِوا لِنا جانسون» سیاستمدار سوئدی و عضو ارشد این مجمع، تهیه شده بود، اسرائیل متهم است که بطورعامدانه علیه شهروندان فلسطینی در غزه به زور متوسل میشود.
این گزارش میافزاید: موارد تیراندازیهای مرگبار عمدی به افرادی که به هیچ وجه تهدید نبودند، از وجود یک الگو در جهت کشتار نظام مند و غیرقانونی حکایت دارد. تیراندازی به ماهیگیران غزه نیز فقر و بیکاری شدید آنان را به دنبال داشته است.
این گزارش همچنین با اشاره به جنگ ۵۰ روزه اسرائیل علیه نوار غزه در سال ۲۰۱۴ تصریح کرد که این تهاجم شمار زیادی کشته بر جاگذاشته و ساختارهای مدنی آن را بهشدت از بین برده است. طبق برآوردها، دستکم ۱۲ هزار و ۶۲۰ خانه بهکلی از بین رفته و ۱۷ هزار و ۶۵۰ خانوار یا حدود ۱۰۰ هزار نفر بیخانمان شدند.
این گزارش میافزاید از آن زمان، غزه غیرقابلسکونت شده است و بسیاری از ساکنان آن به موج پناهجویان عازم اروپا پیوستهاند.
در تهاجم اسرائیل به غزه در سال ۲۰۱۴، حدود دو هزار و ۲۰۰ فلسطینی، ازجمله ۵۷۷ کودک، کشته شدند.
این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از وخامت اوضاع انسانی در غزه، خواستار رفع محاصرهای شده که اسرائیل با همکاری مصر بر این منطقه تحمیل کرده است.
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