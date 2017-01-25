علی نیکو نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این مسابقات با حضور برترینهای کشور و به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار میشود اظهار کرد: زمان برگزاری این رقابتها جمعه ۸ بهمنماه جاری است.
وی افزود: این مسابقات طبق قوانین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور باهدف شناخت برترینهای پرس سینه انتخابی مسابقات کشوری در بجنورد برگزار میشود.
رئیس کمیته پاورلیفتینگ استان تصریح کرد: مسابقه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان و ۱۱ وزن ۵۶، ۶۰، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۴۰ و +۱۴۰ برگزار میشود.
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