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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

رئیس کمیته پاورلیفتینگ خراسان شمالی مطرح کرد:

برگزاری مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه‌های شرق کشور در بجنورد

برگزاری مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه‌های شرق کشور در بجنورد

بجنورد- رئیس کمیته پاورلیفتینگ خراسان شمالی گفت: مسابقات پرس سینه (راو) قهرمانی باشگاه‌های شرق کشور در بجنورد برگزار می‌شود.

علی نیکو نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این مسابقات با حضور برترین‌های کشور و به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می‌شود اظهار کرد: زمان برگزاری این رقابت‌ها جمعه ۸ بهمن‌ماه جاری است.

وی افزود: این مسابقات طبق قوانین فدراسیون بدن‌سازی و پرورش اندام کشور باهدف شناخت برترین‌های پرس سینه انتخابی مسابقات کشوری در بجنورد برگزار می‌شود.

رئیس کمیته پاورلیفتینگ استان تصریح کرد: مسابقه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان و ۱۱ وزن ۵۶، ۶۰، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۴۰ و +۱۴۰ برگزار می‌شود.

کد مطلب 3887442

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