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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس البرز:

جامعه نیازمند جریان سازی عمیق درباره انقلاب اسلامی است

جامعه نیازمند جریان سازی عمیق درباره انقلاب اسلامی است

کرج - مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان البرز گفت: جامعه نیازمند جریان سازی عمیق و تاثیرگذار درباره انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل اسلامی بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی اقدامات قرآنی دستگاه های اجرایی استان البرز بر ضرورت آموزش قرآن تاکید کرد و گفت: متاسفانه در جامعه به آموزش زبان انگلیسی بیشتر از آموزش قرآن بها داده می شود.

وی اضافه کرد: آموزش قرآن نه در آموزش و پرورش و نه در خانواده ها جدی گرفته نمی شود.

سردار اسلامی آموزش قرآن و مفاهیم دینی را نیازمند جریان سازی دانست و گفت:  در خصوص انقلاب اسلامی نیز جریان سازی عمیق و تاثیرگذاری انجام نمی شود این در حالی است که‌ جامعه نیازمند جریان سازی در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز گفت: متاسفانه به تعبیری جریان سازی در حوزه انقلاب اسلامی تعطیل شده و این در حالی است که‌ جامعه بیش از هر چیز دیگری نیازمند تشریح دستاوردهای انقلاب است.

وی در ادامه خطاب به مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ضروری به نظر می رسد که دستاوردهای انقلاب توسط ائمه جمعه در مساجد تبیین و تشریح شود.

سردار اسلامی با اشاره به اینکه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اقدام به تشکیل دو واحد درسی در خصوص انقلاب و دفاع مقدس در دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد کرده است، گفت: انجمن راویان با حضور ۱۳۵ استاد دانشگاه برنامه های متنوعی در دست اقدام دارد.

کد مطلب 3887444

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