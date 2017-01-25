حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار طی امروز در استان است.

وی افزود: بر این اساس امروز در اکثر نقاط استان آسمان به صورت صاف، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از روز پنجشنبه با ورود یک سامانه ناپایدار در استان به تدریج شاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارش در مناطق غربی استان خواهیم بود، اضافه کرد: همچنین در روزهای جمعه و شنبه در سایر نقاط استان نیز بارندگی پیش بینی می شود که شدت بارش برای مناطق غرب و شمال استان خواهد بود.

وی در خصوص پیش‌بینی دمایی هوای استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: دمای هوا در اکثر نقاط استان سه تا پنج درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد داشت.