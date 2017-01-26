نخستین باتری لیتیوم یونی مبتنی بر گرافن ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری اجازه می‌دهد که باتری‌های لیتیومی در درجه ۶۰ درجه سانتی‌گراد که ۱۰ درجه بالاتر از استانداردهای قبلی است، عملکرد خوبی داشته باشند و از کار نیفتند.

عمر باتری‌های لیتیومی مبتنی بر گرافن دو برابر بیشتر از باتری‌های لیتیومی معمولی است که این مورد در زمینه عمرباتری بی‌سابقه است.

کمپانی چینی هوواوی که در بخش تحقیق و توسعه به عنوان هشتمین شرکت جهانی سرمایه گذاری کرده است این فناوری را با هدف ایجاد پیشرفت چشمگیر در مبارزه با گرمایش جهانی طراحی کرده است.

دکتر یانگ‌ژینگ لی (Dr. Yangxing Li) دانشمند ارشد در لابراتوار وات که زیر نظر موسسه تحقیقات مرکزی هواوی اداره می‌شود می‌گوید: «ما شارژ و تخلیه شارژ را در درجه حرارت بسیار بالا تست کرده‌ایم. این آزمایش نشان داد وقتی دو نوع باتری با پارامترهای یکسان تست می‌شوند، باتری‌های لیتیومی مبتنی بر گرافن، ۵ درجه کمتر از باتری‌های لیتیومی معمولی حرارت ایجاد می‌کنند.»

وی می گوید: « بعد از ۲ هزار بار شارژ و دشارژ مداوم، باتری مبتنی بر گرافن بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت خود را حفظ می کند و پس از اینکه حدود ۲۰۰ روز در درجه ۶۰ درجه قرار بگیرد، کمتر از ۱۳ درصد ظرفیت آن از بین می‌رود.»

نتایج این تحقیقات، زیرساخت سیستم ذخیره‌سازی دستگاه‌های ارتباطی در محیط‌های گرم را تغییر خواهد داد. در نواحی که درجه حرارت بسیار بالا است مانند کشورهایی چون امارات متحده عربی، استفاده از باتری‌های لیتیومی با قابلیت مقاومت مبتنی بر گرافن، عمری طولانی‌تر از ۴ سال خواهند داشت.

این لابراتوار همچنین از فناوری شارژ سریع رونمایی کرده که ۴۸ درصد ظرفیت باتری ۳ هزار میلی آمپر ساعتی را در طول ۵ دقیقه شارژ می‌کند.