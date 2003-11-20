امروز سالگرد عمليات نصر 8 است

در تداوم سلسله عملياتي جبهه شمال غرب ، ضرورت اجراي عمليات به منظور فراهم‌سازي عمليات بزرگ و گسترده در اين جبهه بيش از پيش احساس مي‌شد. به همين دليل به رغم دشواري‌هاي موجود، عمليات نصر 8 از سوي سپاه پاسداران طراحي شد.

اهداف عمليات

تصرف ارتفاع گرده ‌رش و در نتيجه تسلط بر بخشي از رودخانه قلعه چولان و تسهيل عبور نيروها.



موقعيت منطقه

منطقه عملياتي در شمال سليمانيه واقع و توسط ارتفاعات بلند گرده‌رش، گوجار، قميش، دولبشك، الاغلو، ويولان، گرده شيلان و نيز دشت هرمدان و تپه‌هاي چنكاوي احاطه شده است. در اين ميان، ارتفاع گرده‌رش از اهميت بيشتري نسبت به ساير ارتفاعات برخوردار است؛ چرا كه براي ورود به منطقه غرب رودخانه قلعه چولان و انجام عمليات‌هاي بعدي مي‌بايست اين ارتفاع تصرف مي‌شد.

از جمله ويژگي‌هاي اين منطقه نيز مي‌توان از كوهستاني بودن، محدوديت عقبه، نبود جاده - به طور خاص در مورد ارتفاع گرده‌رش - و سرما نام برد.



استعداد دشمن

مسئوليت منطقه عملياتي بر عهده سپاه يكم ارتش عراق بود كه با لشكر 44 پياده از اين منطقه - به ويژه ارتفاع گرده‌رش - دفاع مي‌كرد. تعدادي گردان خفيفه و گروه‌هايي از نيروهاي جاش (كردهاي محلي) نيز در مناطقي همچون ارتفاع گوجار، ويسي و الاغلو استقرار داشته و تحت امر اين لشكر از مناطق مذكور حفاظت مي‌كردند. تنها نيروي احتياط لشكر 44 در زمان آغاز عمليات گردان كماندويي آن بود و حتي سپاه يكم نيز كه پدافند منطقه دربنديخان - شاخ مامند را با چهار لشكر بر عهده داشت، فقط توانست تيپ 77 پياده و يك گردان كماندويي را جهت پاتك به منطقه اعزام كند. در مجموع، يگان‌هايي كه تحت امر لشكر 44 قبل و حين عمليات در منطقه حضور يافتند، به قرار ذيل مي‌باشد:

- تيپ‌هاي 39، 74، 77، 83 و 603 پياده

- گردان كماندويي تابع سپاه يكم و گردان كماندويي تابع لشكر 44 پياده

- گردان (-) تانك ابن حارث تابع لشكر 27 پياده

- گردان‌هاي 53 و 669 توپخانه



سازمان رزم خودي

سازمان رزم عمليات براساس استعدادي برابر با 11 گردان پياده به شكل زير بود:

قرارگاه نجف اشرف:

لشكر 11 اميرالمومنين(ع)

لشكر21 امام رضا(ع)

لشكر 57 ابوالفضل(ع)

لشكر 155 ويژه شهدا

تيپ مستقل 12 قائم(عج)

همچنين، لشكرهاي 7 ولي‌عصر(عج)، 52 قدس و تيپ‌هاي مستقل 35 امام حسن(ع) و مسلم بن عقيل به عنوان احتياط قرارگاه در نظر گرفته شدند.



طرح عمليات

مانور عمليات براي تصرف ارتفاع گرده ‌رش به شرح زير طراحي گرديد:

- تصرف نيمة جنوبي ارتفاع 1418 (قله دوم) توسط لشكر 21

- تصرف نيمه غربي ارتفاع (1426 (قله اول) توسط لشكر 11

- تصرف نيمه شمالي ارتفاع 1418 و نيز ارتفاع 1391 (قله سوم) توسط لشكر 57

- تصرف نيمه شرقي ارتفاع 1426 (قله اول) توسط تيپ 12

- تصرف ارتفاعات 1317 و 1348 (قله چهارم) توسط لشكر 155 ويژه.

همچنين، در صورت فراهم شدن شرايط مشاعه، يگان‌هاي احتياط براي تصرف ارتفاع ويولان و دشت هرمدان وارد عمل مي‌شدند.

ضمناً، نيروهاي اتحاديه ميهني كردستان عراق مي‌بايست روي ارتفاع ويولان و شمال آن وارد عمل شود تا ضمن تجزيه توان دشمن، راه ورودي قرارگاه رمضان به داخل خاك عراق بيشتر تامين گردد.



شرح عمليات

نيروها با حركت از محورهاي مختلف پس از 5 الي 8 ساعت راهپيمايي، در نزديكي مواضع دشمن استقرار يافته و به انتظار فرمان آغاز عمليات نشستند. سرانجام عمليات در ساعت 01:16 بامداد 29/8/1366 با رمز مبارك "يا محمدبن عبدالله، ادركني" آغاز شد و يگان‌هاي عملياتي به طور هماهنگ و همزمان به مواضع دشمن يورش بردند و پس از يك ساعت موفق شدند قله هاي 1424، 1426 (قله اول)، 1418 (قله دوم) و 1391 (قله سوم) و قرارگاه تاكتيكي تيپ 39 را تصرف كنند.