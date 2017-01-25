به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد دهقانی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم با بیان اینکه در جهان امروز باید سیاست‌گذاری در زمینه دانش و علم مطابق با دغدغه‌های جامعه و در راستای رفع نیازهای کشور باشد، اظهار داشت: ارتقای سطح و جایگاه علمی یک کشور در جهان ارزشمند است اما این پیشرفت علمی باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح به شکل هدفمند و هم راستا با پیشرفت‌های جامعه رخ دهد.

وی با تاکید بر اینکه حرکت در راستای کسب دانش هدفمند قدرت یک کشور در جامعه جهانی را رقم می‌زند، افزود: ایران در میان ۲۵ کشور برتر دنیا رتبه سوم میزان رشد علمی را کسب کرده و در منطقه خاورمیانه نیز رتبه نخست را دارد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بیان اینکه سهم ایران در مقالات کیفی ثبت شده از سال ۲۰۱۴ بیشتر شده است، بیان داشت: هیچ یک از دانشگاه‌های ما در سال ۲۰۱۲ در نظام رتبه‌بندی جهانی رتبه‌ای نداشتند اما در سال‌های اخیر موفق به کسب جایگاه خوبی در نظام رتبه‌بندی شده‌ایم که باید با همین روند خوب ادامه پیدا کند.

باید توانایی‌های خود را با کشورهای برتر دنیا مقایسه کنیم

وی با بیان اینکه برای پیشرفت صحیح علمی باید توانایی‌های خود را با کشورهای برتر دنیا مقایسه کنیم، تصریح کرد: در این راستا توجه به ظرفیت و استعدادهای نخبگان از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از شاخصه‌های ارزشیابی علمی محسوب می‌شود.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توسعه علمی باید به شکل کاربردی پیش رود، گفت: در این راستا هدایت تحقیقات به سمت پژوهش‌های کاربردی و تولید هوشمندانه و هدف‌دار علم باید مدنظر باشد.

وی اضافه کرد: در این ارتباط نباید فراموش کنیم که میزان اثرگذاری اقتصادی، دیپلماسی علمی و تولید علم و فناوری چهار معیار مرجع محسوب می‌شوند که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند.