به گزارش خبرنگار مهر، سعید متقی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری میامی که به میزبانی مسجد جامع پل ابریشم این شهرستان برگزار شد، ضمن بیان اینکه دولت باهدف رفع دغدغه‌های مردم درباره افراطی‌گری و بی‌اخلاقی‌های بر سرکار آمد، ابراز داشت: بی‌نظمی زیادی در کشور وجود داشت که با همه کارشکنی‌هایی که برای دولت به همراه داشت خدمات دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گاه متوقف نشد دستاوردهای خوبی برای انقلاب اسلامی برجای گذاشت.

وی بابیان اینکه کمترین خدمت صورت گرفته نظام در سال‌های اخیر، ایجاد آرامش نسبی در جامعه بود، افزود: برخی رسانه‌ها و افراد نه‌تنها بابی انصافی امید را در دل مردم از بین بردند بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه به دنبال تضعیف نظام و دولت هستند که دراین‌بین باوجود همه هجمه‌هایی که وجود داشت شاهد مهار رشد تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل نرخ ارز، مثبت شدن تراز تجاری ایران طرح تحول سلامت هستیم.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری سمنان بابیان اینکه برجام اتحاد بین‌المللی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی را از هم گسست، اظهار داشت: ایران با برجام تعهد بین‌المللی به وجود آورد و چند کشور بزرگ دنیا را به‌پای میز مذاکره کشاند و درنهایت توانست از پس‌آزمون‌ها در برابر کشورهای غربی به‌خوبی برآید.

متقی در ادامه تصریح کرد: برجام دستاوردهای بسیاری برای ایران به همراه داشت که از مهم‌ترین آن می‌توان آزادسازی ۲۲میلیارد دلار از پول ایران، کم کردن هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی را برشمرد.

وی به انتخابات آینده کشور نیز اشاره کرد و افزود: انتخابات ایران نشان از اهمیت مردم در تصمیم‌گیری‌های مهم برای نظام است لذا در انتخابات شوراها نباید به این بسنده شود که تنها وظیفه انتخاب شهردار و نظارت بر کار آن را بر عهده‌دارند بلکه باید در موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهر توجه داشته باشند.