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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

معاون وزیر خبر داد:

اتصال سه حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوری در آیین نامه ارتقای اساتید

اتصال سه حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوری در آیین نامه ارتقای اساتید

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم گفت: آیین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری با رویکرد اتصال حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری به یکدیگر تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید احمدی در نشست دبیران هیات‌های ممیزه و کارشناسان دبیرخانه هیات‌های ممیزه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری گفت: در آیین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری بیشترین تغییرات در حوزه پژوهش و فناوری انجام شده است.

 وی تصریح کرد: در این آیین‌نامه، در حوزه پژوهش و فناوری تلاش شده مباحث به سمت کارآمد کردن پژوهش، اتصال دانشگاه به حوزه تقاضا، بحث فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و پررنگ کردن نظام فکری نو بر حوزه پژوهش حرکت کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم به برنامه‌های وزارت علوم در راستای بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورمان اشاره کرد و گفت: افزایش سطح تعاملات علمی بین‌المللی با مراکز پیشرفته علمی و دانشگاهی این زمینه را فراهم می‌کند.

وی گفت: آیین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری با رویکرد اتصال حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری به یکدیگر تدوین شده است.

کد مطلب 3887563
زهرا سیفی

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    نظرات

    • بی نام IR ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای دکتر ایا آماری در ارتباط با رای مخفی هیات امنا دارید اعضاء هیات علمی با بیش از 200 امتیاز از ارتقاء آنان جلوگیری شده است . لطفا اگر موجود است اعلام نمایید . چرا این اتفاقات روی می دهد؟

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