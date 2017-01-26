اتصال سه حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوری در آیین نامه ارتقای اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید احمدی در نشست دبیران هیات‌های ممیزه و کارشناسان دبیرخانه هیات‌های ممیزه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری گفت: در آیین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری بیشترین تغییرات در حوزه پژوهش و فناوری انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این آیین‌نامه، در حوزه پژوهش و فناوری تلاش شده مباحث به سمت کارآمد کردن پژوهش، اتصال دانشگاه به حوزه تقاضا، بحث فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و پررنگ کردن نظام فکری نو بر حوزه پژوهش حرکت کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم به برنامه‌های وزارت علوم در راستای بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورمان اشاره کرد و گفت: افزایش سطح تعاملات علمی بین‌المللی با مراکز پیشرفته علمی و دانشگاهی این زمینه را فراهم می‌کند.

وی گفت: آیین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری با رویکرد اتصال حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری به یکدیگر تدوین شده است.