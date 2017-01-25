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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

آیت الله احمدی شاهرودی:

مسئولان بیش از قدرت نمایی به فکر خدمت رسانی باشند

مسئولان بیش از قدرت نمایی به فکر خدمت رسانی باشند

دزفول - نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئولان بیش از قدرت نمایی باید به فکر خدمت رسانی بوده و امانت دار آرای مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدحسین احمدی شاهرودی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر دزفول اظهار کرد: شورای شهر وظیفه ارائه خدمات شهری به شهروندان را دارد که باید با تمام همت دراین زمینه اقدام کنند.

وی افزود: همه ما نمایندگان مردم هستیم و امانت دار خواسته های آنان هستیم بنابراین شرعا و قانونا وظیفه داریم وظیفه خود را درقبال مردم انجام داده و حق امانت داری خود را ادا کنیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مسئولیت در نظام اسلامی برای قدرت نبوده بلکه برای خدمت است؛ بنابراین شهرداری و شورای شهر باید در جهت آسایش مردم گام بردارند و تمام دغدغه اشان رفع نیازهای مردم باشد.

آیت الله احمدی شاهرودی با تاکید بر اینکه مسئولان باید روزهای خدمتگزاری خود را غنیمت بشمرند، گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و باید شکر گزار این مردم باشیم.

وی در پایان عنوان کرد: تمام مسئولان باید با تمام توان در حوزه فعالیت و خدمت رسانی خود به صورت ویژه تلاش کنند و به دور از حواشی و مسائل جانبی بفکر مصالح مردم و جامعه باشند.
 

کد مطلب 3887575

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