فعالیت ۸۰ هیات ممیزه در دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست دبیران هیات‌های ممیزه و کارشناسان دبیرخانه هیات‌های ممیزه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم و عبدالرضا باقری مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکزی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

عبدالرضا باقری در این نشست بر نقش سیاست‌گذاری و نظارت مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکزی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به توسعه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور، در حال حاضر حدود ۸۰ هیات ممیزه در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند.

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکزی عنوان کرد: در حال حاضر هیات ممیزه مرکزی صرفا به تقاضاهای تجدید نظری که از هیات‌های ممیزه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌رسد رسیدگی می‌کند و امیدواریم با برگزاری این نشست این درخواست‌ها نیز به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی با اشاره به آیین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری تصریح کرد: این آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شده که مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه مرکزی بر روند صحیح رسیدگی به پرونده‌های اعضای هیات علمی نظارت می‌کند.

باقری اظهار امیدواری کرد با برگزاری این نشست هم‌نظری در بین هیات‌های ممیزه دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی در راستای رسیدگی به ارتقای اعضای هیات علمی ایجاد شود.