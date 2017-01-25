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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۸

امام جمعه شهرکرد:

دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر بازگو شود

دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر بازگو شود

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر بازگو شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیته های ستاد دهه فجر با اشاره به اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر بازگو شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت این هفته برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در این استان بهره برد.

وی عنوان کرد: جشن های دهه فجر امسال نسبت به سال های گذشته باشکوه تر برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: انقلاب اسلامی کشور را زیر دست ظالمان خارج ساخت و از غارت آن توسط بیگانگان جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: باید یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در ایام دهه فجر گرامی داشته شود و زمینه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: دشمن در هر لحظه به دنبال ایجاد توطئه ای جدید برای ضربه زدن به کشور و نظام است که باید هوشیار بود.

کد مطلب 3887589

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