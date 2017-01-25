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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

ارزیابی ۱۹۲ دستگاه شهرستانی در زمینه رعایت حقوق شهروندی

ارزیابی ۱۹۲ دستگاه شهرستانی در زمینه رعایت حقوق شهروندی

یاسوج- مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۹۲ دستگاه در شهرستانهای مختلف استان در راستای رعایت حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی فتح میرمحمدی ظهر چهارشنبه در نشست صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان افزود: در این ارزیابی دستگاهها به دوبخش دستگاههای دارای ۵۰ کارمند به بالا و کمتر از ۵۰ کارمند تقسیم شدند.

وی بیان داشت: در میان دستگاههای با بیش از ۵۰ کارمند آموزش و پرورش در حوزه حقوق شهروندی رتبه نخست استان را کسب کرد.

میرمحمدی کمیته امداد، کتابخانه‌های عمومی، سازمان بهزیستی، میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی را از دیگر دستگاههای برتر در این راستاعنوان کرد.

وی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی و  بانک سپه نیز در بین دستگاه‌های اجرایی که کمتر از ۵۰ کارمند دارند، رتبه‌های برتر را در حوزه صیانت از حقوق شهروندی کسب کردند.

میر محمدی بر تبیین مطلوب حقوق شهروندی در استان تاکید کرد.

کد مطلب 3887593

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