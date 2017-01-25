ارزیابی ۱۹۲ دستگاه شهرستانی در زمینه رعایت حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی فتح میرمحمدی ظهر چهارشنبه در نشست صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان افزود: در این ارزیابی دستگاهها به دوبخش دستگاههای دارای ۵۰ کارمند به بالا و کمتر از ۵۰ کارمند تقسیم شدند.

وی بیان داشت: در میان دستگاههای با بیش از ۵۰ کارمند آموزش و پرورش در حوزه حقوق شهروندی رتبه نخست استان را کسب کرد.

میرمحمدی کمیته امداد، کتابخانه‌های عمومی، سازمان بهزیستی، میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی را از دیگر دستگاههای برتر در این راستاعنوان کرد.

وی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی و بانک سپه نیز در بین دستگاه‌های اجرایی که کمتر از ۵۰ کارمند دارند، رتبه‌های برتر را در حوزه صیانت از حقوق شهروندی کسب کردند.

میر محمدی بر تبیین مطلوب حقوق شهروندی در استان تاکید کرد.