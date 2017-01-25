ایران در حفظ و برقراری امنیت در مرزها جدیت کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیاست سپهری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مرزنشینان روستای مرزی و تاریخی قلعه با بیان اینکه مرزبانان و نیروهای مسلح کشورمان در امور دفاعی و مرزبانی آمادگی کافی دارند، اظهار کرد: مرزنشینان در حقیقت مرزبانان واقعی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند و این افتخار و نعمت بزرگی است که پاسداری از مرزهای کشور را بر عهده دارند.

وی امنیت موجود در مرزهای کشور را حاصل وحدت مرزنشینان دانست و تصریح کرد: امنیت زمینه ساز توسعه و آبادانی هر منطقه است.

فرمانده مرزبانی گیلان با اشاره به اینکه مرز استان گیلان در همه ابعاد امنیت مرزی از جمله تردد غیر مجاز، قاچاق وتنش های احتمالی مرزی از جمله مرزهای امن کشور محسوب می شود، افزود: با تعامل خوب مرزبانان و مرزنشینان برقراری امنیت برای تمام اقشار جامعه درمنطقه مرزی آستارا محقق شده است.

سپهری با تاکید بر اینکه گیلان با ثبات ترین نقطه مرزی کشور است و در طول مرزهای ساحلی، خشکی و نوارمرزی استان بهترین وضعیت به لحاظ امنیت وجود دارد، گفت: مرزنشینان منطقه مرزی آستارا هرگز برای یک عمل تخلف در مرز اقدام نمی کنند و به واسطه حضور فعال و مسئولانه آنها امنیت کاملی در مناطق مرزی این شهرستان برقرار شده است.

فرمانده مرزبانی گیلان تصریح کرد: مرزنشینان آستارایی با آگاهی و هوشیاری کامل اجازه ورود خرابکاران و آنانی که قصد تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند، به منطقه نمی دهند ونگهداری و پایداری امنیت در مناطق مرزی شهرستان آستارا نتیجه همکاری و ارتباط تنگاتنگ مردم با مرزبانان است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در مرزهای شمالی کشور تهدیدات جدی نداریم ولی با این حال مرزبانان استان گیلان در ۲۷۲کیلومتر مرز آبی و ۴۰ کیلومتر مرز رودخانه ای و خشکی حضوری دائم، هوشیارانه و چشمگیر دارند.

سرهنگ سپهری مردم را بهترین مرزداران کشور دانست و اظهار کرد: در ستاد کشوری و استانی ناجا، فرماندهان و پیشکسوتان ناجا بر اصل مردم داری با مرزنشینان و ارائه خدمات مطلوب به آنها تاکید کرده اند.

وی با اشاره به رودخانه مرزی آستارا چای و بهره برداری دو طرفه و مساوی ساکنان مرزی آستارای ایران و آستارای جمهوری آذربایجان از این رودخانه در فصل ماهیگیری گفت: رودخانه آستارا چای کاملا مرزی و ورود به حریم مرزی رودخانه ممنوع است و مرزبانی های دو کشور در بحث ماهیگیری از این رودخانه مرزی، مجری اجرای پروتکل ها و تفاهم نامه های امضا شده بین دو کشور هستند تا به صورت مساوی اجرا شود.

فرمانده مرزبانی استان گیلان صید بی رویه و کاهش ماهیان استخوانی را یادآور شد و افزود: در بهره‌برداری از این رودخانه حساس مرزی باید مراقب باشیم تا نسل ماهیان خزری و سایر آبزیان مربوط به رودخانه آستارا چای از بین نرود.

شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان قرار دارد و درحوزه استحفاظی این استان، شهرستان آستارا نیز با بخش های وسیعی از جمهوری آذربایجان در مناطق جنوبی این کشور هم مرز است.مرزهای جمهوری آذربایجان با شهرستان آستارای جمهوری اسلامی ایران را رودخانه مرزی آستارا چای تشکیل می دهد که همواره جاری و پر آب است.