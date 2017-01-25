به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت شهرستان گناوه بعد از ظهر چهارشنبه در این نشست اظهار داشت: در زمینه کمک‌های اولیه به حیوانات و پرندگان وحشی و به ویژه وحوش بیمار یا آسیب دیده نیازمند آگاهی بیشتر اعضای انجمن بودیم که در نتیجه تصمیم به برگزاری این کارگاه اموزشی گرفتیم.

غلامرضا نعمتی گفت: با فراگیری این آموزش ها توسط یاوران سبزاندیش شهرستان گناوه و با کمک دامپزشکان متخصص و باتجربه درمانگاه دامپزشکی مرکزی گناوه جهش قابل توجهی در امر فرهنگ سازی کمک های اولیه به وحوش آسیب دیده و بیمار در جامعه ما صورت خواهد پذیرفت.

نعمتی بیان داشت: کارگاه تئوری کمک‌های اولیه به پرندگان و حیوانات وحشی به همت انجمن یاوران سبز اندیش طبیعت برگزار شد.

وی اضافه کرد: این کارگاه با همکاری درمانگاه مرکزی دامپزشکی و استادی دکتر مصطفی قجری و مرکز آموزش فنی و حرفه ای و با حضور سرپرست مرکز فنی و حرفه ای گناوه و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گناوه و دیلم برگزار شد.

نعمتی با اشاره به هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ابراز داشت: هدف از برگزاری این کارگاه رشد علمی و افزایش مهارت امدادی دوستداران حیات وحش در مواجه با حیوانات و پرندگان وحشی بود که درجلسه آتی کارگاه عملی آن برگزار می شود.

وی تصریح کرد: حضور داوطلبانه علاقمندان و عنایت ویژه آنها به مباحثات مطرح شده و مشارکت جدی در برگزاری کارگاه حکایت از اعتقاد و عزم راسخ یاوران طبیعت برای حمایت از حیات وحش دارد.

رئیس انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت شهرستان گناوه گفت: این مهم ما را بر آن داشت تا برنامه های آموزشی متنوع تری با تمرکز بر نیاز سنجی و علاقه مندی جوامع محلی تدوین و اجرا کنیم.