محمود رضایی در حاشیه بازدید از پروژه عمرانی جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت تدبیر و امید خدمات فراوانی به اهالی شریف جزیره خارگ ارائه کرده است و مدیران دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند که خدمات دولت به در بخشهای عمومی بهصورت جدی اطلاع رسانی شود.
وی افزود: اطلاعرسانی و ارائه عملکرد به مردم از وظایف اصلی مدیران دستگاه اجرایی است و شفافیت و ارائه عملکرد به مردم مطمنا باعث اعتماد مردم به دولتمردان خواهد شد.
بخشدار ویژه خارگ خارگ گفت: امسال در جلسات دهه فجر مقرر شد که برنامهها با رویکرد مردم محور باشد و اهالی شریف خارگ بهویژه بومیان خارگ در تمامی برنامه مشارکت داده شوند.
رضایی تصریح کرد: در کمیته برنامهریزی دهه مبارک فجر خارگ طوری برنامهریزی صورت گرفته است که در روزهای آخر دهه فجر انقلاب اسلامی که با ایام فاطمیه مصادف خواهد شد، حرمت این ایام نگهداشته شود.
نظر شما