ایجاد شغل پایدار برای ۳۰۰۰ مددجوی کمیته امداد در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ترکمانه بعدازظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رزن با بیان اینکه امسال سهمیه ابلاغی به کمیته امداد استان همدان ایجاد شغل برای ۲ هزار و ۴۳۰ نفر با اعتباری افزون بر ۳۳۸ میلیارد ریال است، افزود: تاکنون در استان همدان بیش از ۵۷ درصد سهمیه ابلاغی محقق شده است.

وی ادامه داد: تاکنون به یک هزار و ۹۲۹ نفر ۱۹۴میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان افزود: از ۳۳۸ میلیارد ریال تسیهلات پیش بینی شده در سال جاری ۲۴۰ میلیارد ریال از منابع بانکی و ۹۸میلیارد ریال ازمنابع صندوق امداد تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: در سالجاری و تاکنون به ۵۷۲ نفر از منابع صندوق امداد ۲۹میلیارد ریال و به یک هزار و ۳۵۷ نفر ۱۵۴میلیارد ریال از منابع بانکی تسهیلات پرداخت شده است.

ترکمانه از خودکفایی ۳۰۰۰ خانوار همدانی در سال گذشته خبر داد و افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان با پرداخت تسهیلات اشتغال در حوزه های مختلف برای بیش از ۳۰۰۰ مددجو شغل پایدار ایجاد کرده است.

وی اظهارداشت: تسهیلات پرداخت شده به تفکیک شامل ۶۳۷ مورد خدماتی، ۷۴ مورد فعالیت های صنعتی و معدنی، ۳۷۵ مورد صنایع دستی، ۴۵۲ مورد دامپروری و ۹۸ مورد کشاورزی است.

فرماندار رزن نیز از ایجاد اشتغال ۳۰۰ نفر از خانوادهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان رزن در سال گذشته خبرداد و گفت: در این ارتباط بیش از ۳۰میلیارد ریال تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال به خانوادهای تحت پوشش پرداخت شده است.

فتحعلی حسینی افزود: در سالجاری نیز به ۱۵۴ نفر مبلغ ۱۷میلیارد ریال تسهیلات اشتغال توسط کمیته امداد رزن پرداخت شده است.

حسینی معیار اصلی ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان رزن را بیمه شدن افراد در تامین اجتماعی عنوان کرد و اظهارداشت: طبق آمار اداره تامین اجتماعی رزن طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۸۴۰ شغل پایدار در این شهرستان ایجاد شده است.