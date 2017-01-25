هلاکت ۴ نظامی سعودی در جیزان و نجران/سرنگونی بالگرد آپاچی در تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن همچنان ضربات سختی به متجاوزان و مزدوران سعودی وارد می کنند.

در همین راستا، تک تیراندازان یمنی ۳ نظامی سعودی را در موقعیت «الطلعه» در نجران واقع در جنوب عربستان به ضرب گلوله به هلاکت رساندند.

همچنین یک نظامی دیگر سعودی نیز به دست تک تیراندازان یمنی در موقعیت «القرن» در جیزان واقع در جنوب عربستان کشته شد.

نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن یک بالگرد آپاچی متعلق به متجاوزان سعودی را در حومه منطقه «ذباب» در استان تعز سرنگون کردند.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی نیز ۴ مرتبه منطقه البقع در کتاف واقع در استان صعده یمن را بمباران کردند.

این در حالی است که رسانه های سعودی روز قبل مدعی شده بودند بر شهر ساحلی «المخا» مسلط شده اند اما «فضل النهاری» خبرنگار شبکه المسیره با حضور در خیابان های این شهر، عدم صحت این ادعای سعودی ها را نشان داد.