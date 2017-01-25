تسهیلات بانکی ۱۵۳ شغل جدید در بخش کشاورزی اردبیل ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ۱۸۶ طرح با تسهیلات درخواستی ۳۳۲ میلیارد تومان تقاضای خود را مطرح کرده اند.

وی با اشاره به ارجاع ۱۷۳ طرح به بانک ها با تسهیلات ۹۴ میلیارد تومانی ادامه داد: تاکنون ۱۵۹ طرح تسهیلات به مبلغ ۸۵ میلیارد تومان دریافت کردند.

رئیس جهاد کشاورزی استان متذکر شد: ۶۰ طرح در اردبیل، شش طرح در بیله سوار، شش طرح در پارس آباد، هشت طرح در خلخال، سه طرح در سرعین، شش طرح در کوثر، هفت طرح در گرمی، سه طرح در مشگین شهر، ۲۹ طرح در نمین و ۱۱ طرح در نیر تسهیلات دریافت کردند.

به گفته سروی بیشترین تسهیلات پرداخت شده به ترتیب در بخش های دام و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تولیدات گیاهی و شیلات و آبزیان است.

وی افزود: از کل طرح ها ۲۰ مورد تسهیلات سرمایه ای دریافت کرده و برای ۱۵۳ نفر اشتغال جدید ایجاد شده و مابقی نیز سرمایه در گردش دریافت کرده و اشتغال این واحدها تثبیت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان به بازدید ۱۴۸ طرح از طرح های دریافت کننده تسهیلات اشاره کرد و گفت: ۲۶ طرح نیمه فعال وهفت طرح در حال احداث شنا سایی شده و به غیر از تذکر به ۱۳ واحد تسهیلات در مابقی طرح ها در محل خود هزینه شده است.