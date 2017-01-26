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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۳

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به زنجان سفر کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به زنجان سفر کرد

زنجان-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه برای بازدید از دانشگاه ها و مراکز آموش عالی استان زنجان و همچنین دیدار با اساتید و دانشجویان زنجانی وارد این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در این سفر یک روزه، ابتدا با حضور در دانشگاه زنجان، به مقام شامخ شهدای گمنام که در این دانشگاه آرام گرفته‌اند، ادای احترام خواهد کرد. دیدار و جلسه با برگزیدگان و اعضای شورای دانشگاه زنجان، دومین برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به زنجان خواهد بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی و کانون‌های دانشگاه زنجان دیدار کرده و از محوطه دانشگاه زنجان بازدید خواهد کرد.

همچنین وزیر علوم  در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان حضور یافته و به سخنرانی در جمع دانشجویان این دانشگاه خواهد پرداخت و سپس در مدرسه کسب و کار زنجان که چندی پیش به عنوان اولین مدرسه کسب و کار کشور راه‌اندازی شده است حاضر خواهد شد.

کد مطلب 3887686

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