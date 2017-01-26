وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به زنجان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در این سفر یک روزه، ابتدا با حضور در دانشگاه زنجان، به مقام شامخ شهدای گمنام که در این دانشگاه آرام گرفتهاند، ادای احترام خواهد کرد. دیدار و جلسه با برگزیدگان و اعضای شورای دانشگاه زنجان، دومین برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به زنجان خواهد بود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، با نمایندگان تشکلهای دانشجویی، انجمنهای علمی و کانونهای دانشگاه زنجان دیدار کرده و از محوطه دانشگاه زنجان بازدید خواهد کرد.
همچنین وزیر علوم در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علومپایه زنجان حضور یافته و به سخنرانی در جمع دانشجویان این دانشگاه خواهد پرداخت و سپس در مدرسه کسب و کار زنجان که چندی پیش به عنوان اولین مدرسه کسب و کار کشور راهاندازی شده است حاضر خواهد شد.
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