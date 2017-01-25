به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری، فریبرز نجفی اظهار کرد: یادواره شهدای انقلاب هرساله در دهه فجر برگزار می‌شود که امسال نیز این برنامه در شهرستان بروجن با حضور مردم ولایت‌مدار استان و مسئولان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دیدار از خانواده شهدا می‌تواند آرامشی را در دل این خانواده‌ها ایجاد کند، گفت: مسئولان در این دهه باید بیش از پیش با خانواده شهدا دیدار کنند و دین خود را به آن‌ها ادا کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۲۸۱ گلزار شهدا در استان وجود دارد، عنوان کرد: در ۱۴ بهمن ماه سالجاری مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.