کاهش عمدی ارزش دلار به بهبود اقتصاد آمریکا می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، «استیون منوچین»وزیر پیشنهادی خرانه داری دونالد ترامپ گفت:« ارزش دلار در حال حاضر بیش از حد بالا است و به منظور تقویت تولید داخلی باید از ارزش آن کاسته شود.»

وی تصریح کرد، بالا بودن ارزش دلار برای اقتصاد آمریکا مضر است؛ این اظهارات موجب شد ارزش دلار در بازارهای جهانی با کمی کاهش ارزش روبرو شد.

«استیون منوچین» گفت:«با پیش گرفتن سیاست حمایت از تولیدات داخلی از سوی دونالد ترامپ، شاهد افزایش رقابتی شدن صنایع داخلی آمریکا خواهیم بود که این روند می تواند کاهش ارزش دلار را به همراه داشته باشد.»

همچنین پیش بینی می شود که اقدام اخیر آمریکا مبنی بر خارج شدن از پیمان شراکت تجارت آزاد فرا اقیانوسی(ترانس پاسیفیک) موجب افزایش اعتماد در میان سرمایه گذاران و تجار شود که دولت جدید به دنبال تقویت بیشتر فضای رقابتی در میان تولید کنندگان آمریکایی است؛ بنابراین اقدامات آگاهانه و نیز منجسم برای کاهش عمدی ارزش دلار احتمالا در آینده نزدیک متصور است.

«منوچین» تصریح کرد: به لحاظ تاریخی، قدرت دلار به قدرت اقتصاد آمریکا گره خورده است و سرمایه گذاران نیز در کسب و کار آمریکا نقش مهمی را ایفا می کنند و بعضی اوقات افزایش بیش از حد ارزش دلار می تواند در کوتاه مدت بر روی اقتصاد آمریکا تاثیر منفی داشته باشد.

در همین حال، به تازگی مجلس سنای آمریکا نسبت به افزایش ۲۵ درصدی ارزش دلار- به دلیل بی ثباتی اقتصادی در اروپا که در پی تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رقم خورده- ابراز نگرانی کرده و معتقد است که برگزیت منجر به کاهش ارزش پوند و یورو می شود.

«منوچین» در ادامه گفت:« افزایش ارزش دلار موجب افزایش قدرت خرید با دلار آمریکا در برابر سایر ارزهایی می شود که نسبت به دلار، ارزش خود را از دست می دهند. »

در حال حاضر، «مونچین» خواهان کنترل بر روی جنبه پولی سیاست اقتصادی دونالد ترامپ است که این موضوع می تواند به یک چالش با فدرال رزرو آمریکا شود.

این در حالی است که فدرال رزرو به دنبال عادی سازی سیاست پولی امریکا با افزایش هزینه های نقدینگی بدهی است که این امر بی تردید موجب فشار مضاعف بر روی شاخص نرخ ارز دلار می شود.

«مونچین» همچنین خاطر نشان کرد، که قصد دارد به مقابله با کاهش ارزش یوآن چین بپردازد.

وی در پایان گفت:«اطمینان می دهم با کاهش عمدی ارزش دلار که زیر ساخت های آن در یک فرآیند قانونی توسط کنگره اجرا شود به دفاع از مشاغل آمریکایی می پردازیم.»