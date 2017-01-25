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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

نماینده ولی فقیه در گلستان:

کمیته امداد برای خودکفا شدن اقشار تحت پوشش برنامه ریزی کند

کمیته امداد برای خودکفا شدن اقشار تحت پوشش برنامه ریزی کند

گرگان – نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت:کمیته امداد برای خودکفا شدن اقشار تحت پوشش برنامه ریزی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، اظهار کرد: مردم باید بتوانند روی پای خودشان بایستند، دست در جیب خودشان بکنند و نان بر سر سفره خود بگذارند.

وی افزود: نباید اینگونه باشد که ما در سفره آنها نان بگذاریم، البته این کار در حال توسعه بوده و به نوعی خدمت محسوب می‌شود

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته حدود ۶ هزار و ۵۰۰ خانوار گلستانی تحت پوشش کمیته امداد خودکفا شده‌اند و امسال نیز برای هزار و ۶۰۰ خانواز این اتفاق رخ داده که خبر بسیار خوشحال کننده‌ای است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان خاطرنشان کرد: در گذشته مردم ما خودشان تولید می‌کردند اما امروزه دست روستائیان به سوی شهرها دراز شده و نکته مثبتی نیست که آنها از تولید کنندگی و به مصرف کنندگی برسند.

نورمفیدی تصریح کرد: سیاست کلی کمیته امداد باید کاهش نیازمندان باشد، البته در این گونه موسسات اعتماد مردم خیلی مهم است و این سرمایه باید حفظ شود.

وی یادآور شد: امیدواریم با حضور آقای فتاح در کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و اشرافی که به این حوزه دارند، روز به روز شرایط کمیته امداد بهتر از گذشته شود.

کد مطلب 3887722

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