برگزاری ۲ کارگاه آموزشی چاپ در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری، جواد کارگران از برگزاری دو کارگاه آموزشی در بهمن ماه در شهرکرد خبر داد و گفت: این کارگاه‌های آموزشی با عناوین نظارت فنی در چاپ و مرکب درچاپ در سالن فجر مجتمع فرهنگی هنری غدیر برگزار می شود.

وی ادامه داد: این کارگاه‌های آموزشی ویژه چاپخانه داران و کانون های تبلیغاتی استان با دو سرفصل نظارت فنی در چاپ و مرکب در چاپ در در سالن فجر مجتمع فرهنگی هنری غدیر برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان باید از فرصت های آموزشی استفاده کنند، گفت: به تمامی شرکت‌کنندگان لوح شرکت در کارگاه آموزشی اعطا می شود.