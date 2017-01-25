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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۳

مدیر ارشاد چهارمحال و بختیاری:

برگزاری ۲ کارگاه آموزشی چاپ در شهرکرد

برگزاری ۲ کارگاه آموزشی چاپ در شهرکرد

شهرکرد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری دو کارگاه آموزشی چاپ در بهمن ماه در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری، جواد کارگران از برگزاری دو کارگاه آموزشی در بهمن ماه در شهرکرد خبر داد و گفت: این کارگاه‌های آموزشی با عناوین نظارت فنی در چاپ و مرکب درچاپ در سالن فجر مجتمع فرهنگی هنری غدیر برگزار می شود.

وی ادامه داد: این کارگاه‌های آموزشی ویژه چاپخانه داران و کانون های تبلیغاتی استان با دو سرفصل نظارت فنی در چاپ و مرکب در چاپ در در سالن فجر مجتمع فرهنگی هنری غدیر برگزار می‌شود.

مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان باید از فرصت های آموزشی استفاده کنند، گفت: به تمامی شرکت‌کنندگان لوح شرکت در کارگاه آموزشی اعطا می شود.

کد مطلب 3887723

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