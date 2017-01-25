به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، نمایش مکبث زار بانام کامل (تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند مکبث) که خود را برای اجرا در جشنواره مونیخ آماده میسازد، پیشازاین در جشنوارههای جهانی درخشیده و دوره جدید اجراهای خود را آغاز کرده است.
این نمایش چندی قبل در بخش اجراهای شهرستان جشنواره تئاتر فجر در شهرهای یزد و آمل به صحنه رفت که با استقبال بینظیر تماشاگران مواجه شد و بعد از آن در روزهای ۴ و ۵ بهمنماه در بندرعباس به اجرا گذاشته شد.
در این نمایش محمد سایبانی، داوود اسلامی، بهروز عباسی، حسین اصیلی، بهنام پانیزه، الهام اسکندری، سارا شاهی و بهرنگ عباسپور ایفای نقش میکنند.
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