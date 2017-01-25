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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۴

مکبث زار به نمایندگی از بندرعباس به مونیخ می‌رود

مکبث زار به نمایندگی از بندرعباس به مونیخ می‌رود

بندرعباس - نمایش «مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی که پس از جشنواره تئاتر فجر در بندرعباس اجرا شد، ۳۱ ژانویه در مونیخ آلمان به اجرا درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، نمایش مکبث زار بانام کامل (تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند مکبث) که خود را برای اجرا در جشنواره مونیخ آماده می‌سازد، پیش‌ازاین در جشنواره‌های جهانی درخشیده و دوره جدید اجراهای خود را آغاز کرده است.

این نمایش چندی قبل در بخش اجراهای شهرستان جشنواره تئاتر فجر در شهرهای یزد و آمل به صحنه رفت که با استقبال بی‌نظیر تماشاگران مواجه شد و بعد از آن در روزهای ۴ و ۵ بهمن‌ماه در بندرعباس به اجرا گذاشته شد.

در این نمایش محمد سایبانی، داوود اسلامی، بهروز عباسی، حسین اصیلی، بهنام پانیزه، الهام اسکندری، سارا شاهی و بهرنگ عباسپور ایفای نقش می‌کنند.

کد مطلب 3887745

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