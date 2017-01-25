طرح «تکفل یتیم» در کشور یک میلیون حامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدپرویز فتاح عصر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان، اظهار کرد: اصل کار ما اعتماد عمومی است زیرا کمیته امداد وابسته به مردم بوده و باید از مردم بگیریم و به بخش نیازمند بدهیم.

وی افزود: هر چه اعتماد بیشتر باشد کمک‌ها بیشتر می‌شود و مهم‌ترین برنامه ما افزایش اعتماد عمومی مردم است، البته صندوق‌های کمیته امداد نشان می‌دهد که همواره مورد اعتماد مردم بوده است.

فتاح تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما شفاف سازی و ارائه گزارش به مردم است و اینکه آمار و اطلاعات کمتری از کمیته امداد بیان شده یک ضعف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هدف ما حل مشکلات نیازمندان به سریع‌ترین و بهترین وجه ممکن است، به طوری که عزت آنها حفظ شود و باید دست آنها را بگیریم تا روی پای خود بایستند.

۱۲۰ هزار نفر وام اشتغال دریافت کردند

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان اینکه با همکاری دولت به سمتی می‌رویم تا افراد تحت پوشش کمیته امداد به سمت درآمدزایی بروند، گفت: سال گذشته با همکاری دولت به ۱۲۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد وام اشتغال دادیم و امسال این رقم بالاتر خواهد رفت.

فتاح افزود: تحصیل فرزندان تحت پوشش کمیته امداد در اولویت‌های ما قرار دارد و نباید بگذاریم فقر باعث بی سوادی شود.

وی تصریح کرد: ۳۳۰ هزار دانش آموز و ۷۲ هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد هستند که بسیاری از آنها پیشرفت زیادی در تحصیلات داشتند و مواردی داشتیم که فرزندان موجب شدند آن خاتواده از پوشش کمیته امداد خارج شود.

فتاح بیان کرد: باید افراد تحت پوشش کمیته امداد را به ازدواج ترغیب کنیم زیرا از نظر فرهنگی بسیار مهم بوده و موجب تحول آنها خواهد شد.

وی ادامه داد: آمار طلاق در افراد تحت پوشش ما نسبت به بقیه کمتر بوده و دلیل آن این است که ازدواج بر اساس مادیات نبوده و بر اساس عشق و علاقه است.

وی یادآور شد: امسال بیش از ۱۰۰ هزار مورد جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهیم داد که حداقل مبلغ آن دو میلیون تومان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به طرح تکفل یتیم گفت: این طرح حدود یک میلیون حامی دارد که ۲۰۰ هزار یتیم را تحت پوشش قرار می‌دهند و به نسبت هر یتیم، پنج حامی وجود دارد.

فتاح افزود: این طرح در کشور ریشه پیدا کرده و مردم به تکفل یتیم اعتقاد و اعتماد دارند و هر چه حامی احساس کند پول کجا می‌رود کمک‌ها بیشتر خواهد شد.

به گفته وی، متوسط دریافتی هر یتیم در کشور ۱۴۰ هزار تومان در ماه است و تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد بیمه درمان و بیمه تکمیلی هستند.