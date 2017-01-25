دریافت رتبه طراحی پیوست پدافندغیرعامل۱۰شرکت مشاور در استان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جهانسری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای پدافندغیرعامل آذربایجان شرقی مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی از عدم وجود شرکت ها برای ارائه پیوست پدافند غیر عامل در گذشته خبر داد و افزود: متأسفانه در گذشته هر پروژه‌ای در استان اجرا می‌شد شرکتی برای ارائه پیوست پدافند غیرعامل در استان وجود نداشت و برای تهیه پیوست پدافند غیرعامل پروژه‌های عمرانی لازم بود تا شرکت‌ها آموزش داده شوند.

وی اظهار داشت: پدافند غیرعامل در حوزه‌های هشت‌گانه نسبت به بررسی مخاطرات زیستی، سایبری، کالبدی و... اقدام می‌کند تا خطرات احتمالی در حوزه‌های غیر نظامی پیشگیری و رفع شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی با بیان اینکه در پدافند کالبدی، ایمنی و امنیت ساختمان‌ها و آمایش سرزمینی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: با فراخوان انجمن مشاورین استان شرکت‌های بزرگی برای دریافت درجه مشاوری پدافند غیر عامل استان اعلام آمادگی کند.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در کنار پدافندغیرعامل استان، گفت: علاوه بر ۱۰ شرکت فعلی در فراخوان‌های بعدی شرکت‌هایی که توانایی اخذ گرید را دارند می‌توانند در این دوره‌های شرکت کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی از تشکیل انجمن علمی پدافند غیر عامل در استان خبر داد و افزود: این موضوع می‌تواند در راستای آموزش‌های تخصصی و انجام پروژه‌های بزرگ کمک بسیاری در خصوص مسائل پدافند غیرعامل داشته باشد.

جهانسری با اشاره به مشکلات پدافند کالبدی آذربایجان شرقی، اظهار داشت: یکی از مشکلات کالبدی استان بحث آسیب‌های سطحی است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استان بوده است.

وی ابراز داشت: متأسفانه در نقاط مختلفی از مسیر سیلاب‌ها و رودخانه‌ها با سازه‌های ساختمانی و یا به شکل‌های دیگر مسدود شده که تمام این‌ها به لحاظ پدافند کالبدی تهدیدی برای استان محسوب می‌شود و این موجب ایجاد نگرانی برای آینده استان است.