نبض زمین در مازندران خوب نمی زند/ از خرده مالکی تا سیاسی کاری

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: به تاکید کارشناسان و صاحبنظران ازآنجایی‌که زمین مازندران، نگین ایران است، اگر ساخت‌وسازی غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها ادامه یابد دیگر زمین مازندران نمی‌تواند نگین ایران باشد.

به باور آنان، اگر مازندران در حوزه اراضی دچار چالش شود به‌تبع آن، کل کشور به دلیل نقشی که این استان در تأمین امنیت غذایی دارد، دچار چالش و مشکل خواهد شد. مازندرآن‌هم به‌عنوان قطب کشاورزی کشور و جایگاهی که در تأمین امنیت غذایی دارد، حفظ اراضی آن با جدیت در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت.

دوستی، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهرسنددار کردن اراضی را مهم‌ترین اقدام و کار پایه در جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: سند کاداستر تلفیقی از اطلاعات توصیفی و نقشه هندسی زمین کشاورزی است که با استفاده از این سند می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های مطلوب‌تری برای اراضی داشته باشیم.

وی افزود: امکانات یکپارچه‌سازی در نظام بهره‌برداری توسط سند کاداستر فراهم است، از سویی دیگر مبارزه با پدیده زمین‌خواری در سایه کاداستر محقق می‌شود.

عکس‌های هوایی کل اراضی مازندران تهیه‌شده است

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، بابیان اینکه عکس‌های هوایی کل اراضی مازندران آماده‌شده است، ادامه داد: تاکنون نقشه هوایی ۱۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان بهشهر و ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی گلوگاه تهیه شد و نقشه‌برداری کامل از اراضی شهرستان بهشهر صورت گرفت و حتی ۵۰ تا ۶۰ درصد از اطلاعات توصیفی اراضی هم ثبت شد.

دوستی، افزود: بر این اساس تاکنون اطلاعات پنج هزار هکتار از اراضی این شهرستان‌ها فراهم و برای صدور سند تحویل اداره ثبت‌اسناد و املاک، شده است و برای اولین بار در کشور سه سند کشاورزی اراضی استان به مساحت شش هکتار صادرشده است درعین‌حال بنا داریم تا پایان امسال اسناد مالکیت پنج هزار هکتار از اراضی که نقشهٔ آن تهیه‌شده است را صادر شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، با تأکید دوباره بر لزوم صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی در استان مازندران، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سالهای گشته شاهد کاربری غیرمجاز اراضی در استان بودیم که خوشبختانه برخورد با ساخت‌وسازی غیرمجاز در استان با نگاه کنترلی و جلوگیری کننده در دولت تدبیر و امید در حال اجرا است.

خرده مالکین آسیب جدی به اراضی/ لزوم ترویج توجه به مالکیت‌های گروهی و مشاعی

دوستی، افزود: نقش رسانه‌ها در جهت جلوگیری از ساخت‌وسازی غیرمجاز و تبیین اهمیت آن مهم است زیرا ما معتقدیم با یکپارچه‌سازی اراضی، زمینه را برای نظام بهره‌برداری را فراهم می‌کند، از سویی اراضی ما در سایه خرده مالکین بیشترین آسیب را خواهد دید.

وی متذکر شد: برای جلوگیری از مشکلات ناشی از خرده مالکین بایستی مالکیت‌های گروهی و مشایی را فرهنگ‌سازی شود زیرا همان‌طور که دین ما بر خرد جمعی تأکید دارد مردم و کشاورزان باید به کارهای جمعی در قالب شرکت‌های کشت و صنعت و تعاونی سوق داده شوند.

دوستی، اضافه کرد: متأسفانه هنوز کشاورزی ما از صنایع تبدیلی مجزا است درحالی‌که علاوه بر توجه به این بخش می‌بایست در سیاست‌های خارجی حوزه کشاورزی و واردات محصولات تجدیدنظر صورت گیرد.

سیاسی‌کاری در کشاورزی حذف شود

وی در ادامه بر لزوم عرضه به‌موقع محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی تأکید کرد و افزود: برای آنکه کشاورزی ما رونق پیدا کند بایستی اقتصاد کشاورزی پویا شود؛ از سویی سیاسی‌کاری در بخش کشاورزی را باید حذف کنیم.

دوستی، افزود: همراه کردن مردم هدف این نمایشگاه است زیرا معتقدیم اگر مردم به حقوق شهروندی خود آشنا نباشند مطالبه ای هم نخواهند داشت از طرفی کاداستر را حقوق شهروندی کشاورزی می‌دانیم و بر این اساس این موضوع در دولت یازدهم با جدیت دنبال می‌شود وازآنجایی‌که زمین مازندران، نگین ایران است، اگر ساخت‌وسازی غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها ادامه یابد دیگر زمین مازندران نمی‌تواند نگین ایران باشد.

سامانه ۱۳۱ باهدف پیشگیری از جرم در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز راه‌اندازی شد

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، از راه‌اندازی و شروع به کار سامانه ۱۳۱ در جهاد کشاورزی استان خبر داد و گفت: ازآنجایی‌که برای حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به عزم ملی داریم، علاوه بر جهاد کشاورزی آحاد مردم باید در این بخش احساس وظیفه کنند.

دوستی، در ادامه با اعلام اینکه با شروع به کار سامانه ۱۳۱، اکیپ‌های گشت هم در سطح استان فعال شد، ادامه داد: اگر مردم با مصادیق تغییر کاربری روبرو شدند با سامانه یادشده تماس بگیرند تا حضور اکیپ‌های گشت را که باسیاست پیشگیری از جرم تشکیل شد جلوی این جرم غیرقابل‌بخشش گرفته شود.

وی، در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه ۱۳۱ تاکنون عملکرد خوبی داشته است و توانست بسیاری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز را متوقف کند.

دوستی در پایان این گفتگو، با تأکید دوباره بر تهیه سند کاداستر توسط مالکین اراضی، گفت: با نگاه ویژه‌ای که مجموعه استانی و کشور به این موضوع دارند ۷۰ درصد از اعتبارات ملی و ۳۰ درصد از اعتبارات استانی به سنددار شدن اراضی کشاورزی اختصاص‌یافته است و گشت‌های حفظ کاربری جز برنامه‌های کوتاه‌مدت ما است درحالی‌که در برنامه‌های میان‌مدت به دنبال نظام بهره‌برداری هستیم.

علی نبیان معاون امور عمرانی استانداری مازندران نیز با تاکید بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: با تغییر کاربری هر هکتار از اراضی مازندران، برای تأمین منابع ۸۰ نفر از مردم وابسته به کشورهای دیگر خواهیم شد، بر این اساس زنگ خطر تغییر کاربری با شروع به کار دولت تدبیر و امید، به صدا درآمد.

معاون عمرانی استاندار مازندران، افزود: ساخت‌وساز غیرمجاز در دولت تدبیر و امید رصد شد و دستورات مقام معظم رهبری سرلوحه امور قرار گرفت.

عده‌ای به دنبال آن بودند تا از منابع طبیعی و امور اراضی برای ویلا سازی استفاده کنند درحالی‌که این اراضی متعلق به همه مردم است

نبیان، اقدامات دولت تدبیر و امید را در استان و در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: تا قبل از آن عده‌ای به دنبال آن بودند تا از منابع طبیعی و امور اراضی برای ویلا سازی استفاده کنند درحالی‌که این اراضی متعلق به همه مردم است و خوشبختانه در سه سال اخیر پیگیری‌های مستمری در مجموعه عملکردی استان باهمت استاندار محترم، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان و نیروهای قضایی استان و شهرستان صورت گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این اقدامات همچنان استمرار دارد به‌طوری‌که به‌ندرت شاهد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان هستیم.

معاون عمرانی استاندار مازندران اظهار داشت: باهمت مجموعه امور اراضی جهاد کشاورزی استان، ماشین‌هایی در سطح مازندران برای بازدیدهای میدانی همه مناطق در نظر گرفته‌شده است که این اکیپ‌ها در ایام تعطیل هم با هوشیاری و درایت کامل در حوزه پیشگیری از جرم و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز فعال هستند.

نبیان، در بخش دیگری و در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی تأمین زمین برای برخی پروژه‌های عمرانی استان، گفت: بر اساس نیازهایی که در استان داریم برای هر منطقه بانک زمینی وجود دارد مگر آنکه درجایی، الویت بر این باشد که از اراضی ملی استفاده کنیم (همچون محورهای مواصلاتی)، در آنجا هم اقدامات ما به‌گونه‌ای است که کمترین خسارت به اراضی ملی وارد می‌شود، از سویی همه اقدامات بر اساس سند آمایش سرزمینی که سندی بالادستی و چراغ راهی برای ما است، صورت می‌گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه‌های و اداراتی همچون، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت و گردشگری و ... برای انجام پروژه‌های خود بایستی پایه کار خود را بر اساس سند آمایش سرزمینی ابلغ شده ف قرار دهند.

تغییر کاربری غیرمجاز به کمترین میزان خود و به صفر رسیده است

دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در جهت اجرای دستور کار دولت، همکاری خوبی بین مجموعه استان و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی درزمینهٔ جلوگیری از تخریب اراضی و ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح استان صورت گرفته است، تصریح کرد: این اقدامات موجب شد روند افزایشی تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران به‌شدت کنترل شود و اکنون به جرات می‌توان گفت که تغییر کاربری غیرمجاز به کمترین میزان خود رسیده و حتی اقداماتی که در حوزه برخورد با متخلفین در این سه سال انجام شد به‌اندازه ۱۰ گذشته بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اعلام اینکه ۲۲ ماشین گشت اراضی و گشت‌های انتظامی در سطح استان با جدیت ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز را رصد و پایش می‌کنند، ادامه داد: این گشت‌ها به‌محض برخورد با مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز و تعرض به منابع طبیعی با اختیاراتی که دادستان به‌عنوان ضابط قضایی به آن‌ها داده، می‌توانند از ادامه عملیات جلوگیری کنند و حتی در صورت تداوم ساخت‌وساز دستور قلع‌وقمع آن‌هم گرفته می‌شود.

حیدر پور، در ادامه توصیه کرد: مردم مازندران زمین‌های استان را قدر بدانند و از اهمیت و جایگاه این اراضی و نقشی که در اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور دارد آگاه باشند و در حفظ این اراضی با مجموعه استان مشارکت کنند.

وی، در ادامه با ابراز اینکه ما به نیاز روستاها و طرح‌های عمرانی واقف هستیم و به همه آن نیازها تا جایی که به اراضی کشاورزی کمترین خسارت وارد شود، پاسخ دادیم؛ افزود: هرگونه تغییر کاربری متوقف نشده بلکه با تغییر کاربری غیرمجاز برخورد می‌شود درعین‌حال با آگاهی از ضرورت‌های حوزه تولید، کارهای عمرانی و حتی مسکونی، مجوز ساخت‌وساز صادر می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران در پاسخ به پرسشی درباره مقرون‌به‌صرفه بودن کشاورزی در مازندران، گفت: اینکه گفته شود کشاورزی مقرون‌به‌صرفه نیست دیدگاه درستی نیست زیرا اگر کشاورزی با حداقل واحد کشاورزی مثلاً پنج هزار متر بخواهد همه مایحتاج زندگی و رفاهی خود را با درآمد کشاورزی (در همین متراژ) تأمین کند امکان‌پذیر نیست و حتی توجیه اقتصادی ندارد.

حیدر پور ادامه داد: کشاورزی مقرون‌به‌صرفه است زیرا کشاورزی در کمترین زمان بازدهی سرمایه دارد و البته باید واحد کشاورزی هم توجیه اقتصادی داشته باشد؛ در مازندران حداقل واحد اقتصادی برای باغ دو هکتار و برای زراعت ۵ هکتار است که با این شرایط، کشاورزی هم درآمد دارد و هم قابل توجیه است.

بر اساس شرایط آب و هوایی مازندران و منابع آبی موجود، یک قطعه زمین در استان می‌تواند سه بار کشت شود و درعین‌حال گردشگری کشاورزی مکمل با روستاگردی و بوم گردی می‌تواند جزو درآمدهای جانبی کشاورزی باشد که با این دیدگاه و تحقق آن، قطعاً کشاورزی در اراضی خرد هم توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.