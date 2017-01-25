به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری اظهار داشت: یکی از اولویت های سازمان جهادکشاورزی استان تهران، اجرای برنامه های مصوب اقتصادمقاومتی در حوزه تولیدات گیاهی، دامی و در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی بود که موفقیت های خوبی در این عرصه حاصل شد.

منصوری در رابطه با جذب تسهیلات گفت: ۴۳۵ فقره تسهیلات با مبلغ هزارو ۵۵۰ میلیارد ریال به متقاضیان بخش کشاورزی از محل اعتبارات طرح های توسعه گلخانه و قارچ، بنگاه های کوچک و متوسط، مکانیزاسیون و تسهیلات ارزان قیمت عشایری اعطا شد که در مقایسه با سال ۹۴، میزان اعتبارات پرداختی نزدیک به ۱۲۰ درصد رشد را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بودجه تخصیص یافته در سال جاری پاسخگوی همه طرح های مصوب نیست، اظهار داشت: اعتبارات جهاد کشاورزی استان تهران در سال ۹۵، ۵۵ درصد افزایش داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: بیش از ۲۰۰ پروژه جهاد کشاورزی استان تهران در دهه فجر افتتاح می شود.