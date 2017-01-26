قطعی شدن حضور ۹ تیم داخلی و خارجی در رقابتهای والیبال در برف

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابتهای بینالمللی والیبال در برف روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن به میزبانی پیست بین المللی اسکی دیزین انجام میشود. این مسابقه با همکاری فدراسیون والیبال، بهره بردار پیست اسکی دیزین و شرکت اتریشی چاکادو نماینده انحصاری این رشته در جهان برگزار می شود. تا کنون حضور ۷ تیم اروپایی و ۲ تیم ایرانی در این مسابقات قطعی شده است.
مسئولان برگزاری این پیکارها جایزه ۱۸ هزار یورویی را برای این رقابتها که برای نخستینبار است در قاره آسیا برگزار میشود، در نظر گرفتهاند. حضور تیمهای ایتالیا، روسیه، اتریش، اسلوونی، فرانسه، آلمان و چک در این مسابقات قطعی شده که بانک سرمایه یکی از تیمهای ایرانی شرکت کننده در این پیکارها هستند.
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