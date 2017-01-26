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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۲۲

به میزبانی ایران برگزار می شود؛

قطعی شدن حضور ۹ تیم داخلی و خارجی در رقابتهای والیبال در برف

قطعی شدن حضور ۹ تیم داخلی و خارجی در رقابتهای والیبال در برف

تاکنون حضور ۷ تیم اروپایی و دو تیم ایرانی در مسابقات بین المللی والیبال در برف قطعی شده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‎های بین‎المللی والیبال در برف روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن به میزبانی پیست بین المللی اسکی دیزین انجام می‎شود. این مسابقه با همکاری فدراسیون والیبال، بهره بردار پیست اسکی دیزین و شرکت اتریشی چاکادو نماینده انحصاری این رشته در جهان  برگزار می شود. تا کنون حضور ۷ تیم اروپایی و ۲ تیم ایرانی در این مسابقات قطعی شده است.

مسئولان برگزاری این پیکارها جایزه ۱۸ هزار یورویی را برای این رقابت‎ها که برای نخستین‌بار است در قاره آسیا برگزار می‎شود، در نظر گرفته‎اند. حضور تیم‎های ایتالیا، روسیه، اتریش، اسلوونی، فرانسه، آلمان و چک در این مسابقات قطعی شده که بانک سرمایه یکی از تیم‎های ایرانی شرکت کننده در این پیکارها هستند.

کد مطلب 3887788

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