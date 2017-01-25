بازدید سرزده استاندار قزوین از شهرک صنعتی کاسپین

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز چهارشنبه بدون هماهنگی قبلی و به صورت سرزده به همراه حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان از شهرک صنعتی کاسپیم قزوین بازدید کرد.

استاندار قزوین با حضور در شهرک صنعتی کاسپین از چهار واحد صنعتی و تولیدی بازدید کرد و در جریان نحوه دریافت تسهیلات برای بهبود وضعیت تولیدی و ایجاد اشتغال جدید قرار گرفت.

همتی در این بازدید اظهارداشت: بسته حمایتی دولت برای کمک به واحدهایی که در تولید مشکل دارند توانسته بسیار کارگشا باشد و سرمایه گذاران صنعتی را در تداوم کار تشویق کند.

وی افزود: خوشبختانه در تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی در سامانه بهین یاب در شرایط خوبی هستیم و با قرار گرفتن دررده پنجم توانسته ایم حدود یک هزار مییلارد تومان به بخش تولید تزریق کنیم.

استاندار یادآورشد: آمادگی داریم با موافق بانک مرکزی بیش از سهمیه خود برای واحدهایی که در روند تولید مشکلاتی دارند تسهیلات پرداخت کنیم تا فضای کسب و کار بهبود یابد.

همتی گفت: برای ما در کنار پرداخت تسهیلات نوع هزینه کرد مهم است و در این راستا یک گروه نظارتی با حضور در واحدهای صنعتی پیگیر اجرای درست مصوبات و هزینه شدن اعتبارات در تولید است.

حمید رضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین هم در این بازدید گفت: بازدید استاندار محترم از چهار طرح و واحد صنعتی متقاضی دریافت تسهیلات از محل سایت بهین یاب و قانون رفع موانع تولید در شهرک صنعتی کاسپین صورت گرفته است.

وی افزود: در راستای حمایت از تولید و بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت، استاندار از چهار طرح و واحد صنعتی که در حال ساخت واحد و نصب ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی در انتظار دریافت تسهیلات بانکی است از نزدیک در جریان روند پیشرفت کار این واحدهای صنعتی قرار می گیرند.

استاندار قزوین از یک واحد صنعتی در حال تولید آزمایشی لنت ترمز خودرو، یک واحد تولید قطعات خودرو که در حال نصب ماشین آلات (تولید فولی تسمه تایم) و یک طرح صنعتی در حال ساخت تولید کننده کره گیاهی بازدید کرد.

استاندار همچنین از روند اجرای طرح توسعه در حال ساخت یک شرکت صنعت تولید محصولات پلاستیکی یک بار مصرف بعنوان بزرگترین صادر کننده استان بازدید کرد.